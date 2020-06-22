Demet Özdemir'den hayranlarına Doğduğun Ev Kaderindir müjdesi! Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman?

Koranavirüs salgını nedeniyle Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin de çekimlerine ara verilmişti. Yeni normale geçişin başlamasıyla birlikte sevenleri Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol'un başrolünde olduğu diziden haber beklemeye başladı.

DEMET ÖZDEMİR DUYURDU

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeniden ekranlara dönüş müjdesini dizinin başrolü Demet Özdemir verdi. Ünlü oyuncu, Instagram hesabından "Geri dönüyoruz" diyerek partneri İbrahim Çelikkol ile fotoğrafını paylaştı.

TV8'de ekrana gelen dizi 11 bölüm yayınlanmıştı. Koronavirüs salgının ardından çekimleri iptal edilen Doğduğun Ev Kaderindir son olarak 18 Mart'ta ekrana gelmişti. Dizinin sezon finali bölümünün Survivor yarışmasının tamamlanmasının ardından ekranlara geleceği iddia ediliyor.



