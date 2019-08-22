Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım'dan aşk açıklaması

Başrolünde yer aldığı Erkenci Kuş dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan Demet Özdemir'in meslektaşı Kaan Yıldırım ile yakınlaştığı iddia edilmişti.

Erkenci Kuş dizisindeki meslektaşı Can Yaman ile ilişkisi olduğu yazılıp çizilen Demet Özdemir, oyuncu meslektaşı Kaan Yıldırım ile verdiği samimi görüntüler hakkında instagram hesabından bir açıklama yapma gereği hissetti.

İşte Demet Özdemir’in aşk iddialarıyla ilgili o açıklaması:

"Birçok şey yazıldı çizildi, bugün çıkan haberlerden sonra açıklama yapmak zorunda hissettim. Kaan ile arkadaşız, aramızda bir şey yok, fotoğraflar da sohbet sırasında çekilmiş fotoğraflar. Sohbet ederken ikimizdik ama yazıldığı gibi evde baş başa değildik..."

KAAN YILDIRIM DA AÇIKLAMA YAPTI

Demet Özdemir'in ardından Kaan Yıldırım da açıklama yaparak "Demet benim arkadaşımdır" dedi.



