MAGAZİN

Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım'dan aşk açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 10:39 | Son Güncelleme

Bodrum tatili sırasında muhabirler tarafından Kaan Yıldırım ile görüntülenen Demet Özdemir, hakkında yapılan aşk haberlerinin gün geçtikçe artmasının sonrasında bir açıklama yapma gereği hissetti. Özdemir'in ardından Yıldırım'dan da açıklama geldi.

Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım'dan aşk açıklaması

Başrolünde yer aldığı Erkenci Kuş dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan Demet Özdemir'in meslektaşı Kaan Yıldırım ile yakınlaştığı iddia edilmişti.

Erkenci Kuş dizisindeki meslektaşı Can Yaman ile ilişkisi olduğu yazılıp çizilen Demet Özdemir, oyuncu meslektaşı Kaan Yıldırım ile verdiği samimi görüntüler hakkında instagram hesabından bir açıklama yapma gereği hissetti.

İşte Demet Özdemir’in aşk iddialarıyla ilgili o açıklaması:

Demet Özdemir ile Kaan Yıldırım yakalandı!Demet Özdemir ile Kaan Yıldırım yakalandı!

"Birçok şey yazıldı çizildi, bugün çıkan haberlerden sonra açıklama yapmak zorunda hissettim. Kaan ile arkadaşız, aramızda bir şey yok, fotoğraflar da sohbet sırasında çekilmiş fotoğraflar. Sohbet ederken ikimizdik ama yazıldığı gibi evde baş başa değildik..."

demet-ozdemir-ic

KAAN YILDIRIM DA AÇIKLAMA YAPTI

Demet Özdemir'in ardından Kaan Yıldırım da açıklama yaparak "Demet benim arkadaşımdır" dedi.

PARTNER27 kiloluk fark şaşkına çevirdi27 kiloluk fark şaşkına çevirdi
Komşular şikayetçi oldu! Komşular şikayetçi oldu!
Bu sefer siyasi paylaşım değil! Deniz kenarında...Bu sefer siyasi paylaşım değil! Deniz kenarında...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
demet özdemir demet özdemir instagram kaan yıldırım

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Tek kelimeyle korkunç! Ekipler alarma geçti!

Tek kelimeyle korkunç! Ekipler alarma geçti!

Beşiktaş'ın yeni yıldızı İstanbul'da!

Beşiktaş'ın yeni yıldızı İstanbul'da!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Komşuları Kanye West ve Kim Kardashian'ı şikayet etti

Komşular şikayetçi oldu!

Tuğba Ekinci mayolu pozlarını paylaşmaya doymadı

Bu sefer siyasi paylaşım değil! Deniz kenarında...

Ebru Polat dekoltesini gösterdi beğeni yağdı

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

İdo Tatlıses'in sevgilisi Yasemin Şefkatli hamile mi?

Hamile mi? Bu sözleri meraklandırdı

Şahan Gökbakar'dan Reynmen'e destek

Dayanamadı! 'Sen bak dalgana!'

Hayranlarından sürpriz! 10 yıl sonra Yalın'la buluştular

Hayranlarından sürpriz! 10 yıl sonra Yalın'la buluştular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.