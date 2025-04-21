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Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya'yan şive itirafı! Ferit Kaya nereli merak edildi

Uzak Şehir dizisinde Demir rolüyle dikkat çeken Ferit Kaya nereli merak edildi. Şivesiyle ilgili itirafta bulunan Ferit Kaya "Şiveli karakterler oynuyorum ve bu benim işime inanılmaz yarıyor" dedi.

Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya'yan şive itirafı! Ferit Kaya nereli merak edildi
Kubra Akalın

Kanal D'nin Uzak Şehir dizisinde Demir'i canlandıran Ferit Kaya, Bambaşka Sohbetler'e konuk oldu.

Çukur dizisiyle yıldızı parlayan Ferit Kaya şimdilerde Uzak Şehir dizisiyle adından söz ettiriyor.

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FERİT KAYA NERELİ?

Yasemin Ceren Topçu ile evli olan oyuncu bir süre önce "Herkesin farklı bir geçmişi, farklı bir kültürü olabilir ama bu durum hislerin evrenselliğini değiştirmiyor. Mesela, ben ve eşim birbirimizden çok farklı yerlerden geliyoruz. O, Makedon göçmeni bir İstanbullu ben ise Diyarbakırlıyım. Aşk, gerçekten de iki insanı buluşturuyor ve kültür, coğrafya fark etmiyor. Sonuçta, hisler her yerde aynı." demişti.

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Ferit Kaya son olarak ise şivesi hakkında itirafıyla dikkat çekti.

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“Oyunculuk eğitimine başlayınca, dil konusunda ilk yıl çok zorlandım" diyen başarılı oyuncu şunları söyledi:

"Hayat çok acayip; o zamanlar dertlendiğim ve düzeltmeye çalıştığım şivem, şu an bana para kazandırıyor. Şiveli karakterler oynuyorum ve bu benim işime inanılmaz yarıyor” dedi.

Mynet'in Sesi
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Uzak Şehir
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