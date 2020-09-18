Demet Özdemir’den Selin Ciğerci paylaşımı! ‘Karışmayın’

TV 8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin güzel yıldızı Demet Özdemir, Deniz Akkaya ve Selin Ciğerci arasında yaşanan polemiğe dahil oldu. Deniz Akkaya’nın sunuculuğunu üstlendiği Canlı Masa programında başlayan ‘taşıyıcı annelik’ tartışması sosyal medyaya taşındı. Cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci’ye Hazal Kaya’nın ardından Demet Özdemir’de destek verdi. Sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olan Selin Ciğerci'ye Demet Özdemir paylaşmıyla 'yanındayım' mesajı verdi.

Demet Özdemir Deniz Akkaya’nın ‘anne olamazsın’ dediği Selin Ciğerci’nin yanında olmayı seçti. Selin Ciğerci’nin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu, “Karışmayın” notunu ekledi.

BAL DEMET

Selin Ciğerci kendisine destek veren Demet Özdemir'e teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Demet Özdemir’in paylaşımını kendi hesabından yayınlayan Ciğerci ise “Yaa sen balsın Demet’im” ifadelerini kullandı.

