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Demet Özdemir deniz sezonunu açtı! Mayolu pozlarıyla nefes kesti...

10.06.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda Oğuzhan Koç ile dünya evine girmeye hazırlanan Demet Özdemir, deniz sezonunu açtı. Düğün öncesi kafa dağıtmak isteyen güzel oyuncu, mayolu pozlarıyla resmen nefes kesti.

Demet Özdemir deniz sezonunu açtı! Mayolu pozlarıyla nefes kesti...

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle herkesin hafızasına kazınan güzel oyuncu Demet Özdemir, evlilik öncesinde deniz sezonunu açtı. Başarılı şarkıcı Oğuzhan Koç ile önümüzdeki haftalarda evlenecek olan güzel oyuncu, düğün öncesinde tatile çıktı. Tatilden mayolu pozlarını paylaşan Özdemir, muhteşem fiziğiyle mest etti.

MAYOLU POZLARIYLA FİT VÜCUDUNU SERGİLEDİ

Her paylaşımıyla binlerce beğeni alan güzel oyuncu Demet Özdemir, son olarak yaptığı mayolu paylaşımlarla resmen dudak uçuklattı.

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Güzelliği ve harika fiziğiyle boy gösteren Demet Özdemir'in mayolu pozlarındaki fit görüntüsü ise oldukça dikkat çekti.

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Bu paylaşım sonrası Oğuzhan Koç ile yakın zamanda dünya evine girecek olan güzel oyuncunun, düğün öncesinde fiziğine dikkat ettiği görüldü.

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DEKOLTELİ AYNA POZUYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla, hazırlık karavanından ayna pozlarını paylaşan Demet Özdemir beğeni ve yorum yağmuruna tutulmuştu.

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Göğüs dekolteli ayna pozlarıyla takipçilerini mest eden Demet Özdemir'in pozlarına, "Böyle bir güzellik görmedim" ve "Olaysın resmen olay" şeklinde yorumlar yapılmıştı.

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Demet Özdemir
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