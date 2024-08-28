Demet Özdemir'e bomba partner! Yakışıklı oyuncuyla başrolü paylaşacak

MYNET-Çilek Kokusu, No 309, Erkenci Kuş, Doğduğun Ev Kaderindir ve Adım Farah gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Demet Özdemir Oğuzhan Koç ile kısa süren evliliğiyle uzun süre magazin manşetlerinde kalmıştı.

Boşanmanın ardından adı aşk dedikodularına da karışan ünlü isim şimdilerde yeni projesi için hazırlıklara başladı.

ANLAŞMA SAĞLADI

Son olarak Adım Farah dizisiyle ekranda olan ünlü isim bir festival filmi ile izleyicisinin karşısına çıkacak. Çok sayıda projeden teklif alan ancak bir süre beklemeyi tercih eden Demet Özdemir “Cinlerin Düğünü”yle dönüyor.

PARTNERİ BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; filmin başrolleri arasına genç kuşağın karizmatik ve yakışıklı oyuncularından İlhan Şen katıldı. Ekim ayında Erzincan‘da çekilecek olan “Cinlerin Düğünü” güçlü bir aile hikâyesini konu edinecek.