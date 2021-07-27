"Demet Özdemir evinin bahçe dekorunu bedavaya getirdi" iddiası

Geçtiğimiz yıl Zekeriyaköy'de aldığı 4 milyonluk villasıyla gündem olan Demet Özdemir takipçi sayısı sayesinde bazı masraflara ödeme yapmıyor.

İddialara göre 13 milyon 700 bin takipçili Instagram hesabı sayesinde evini bedavaya dekore ettiren Özdemir, son günlerde anlaştığı mimarların reklamını yaparak dikkat çekiyor.

Yaptığı reklamlar sayesinde hayatındaki bir çok şeyi bedavaya getiren oyuncu, evinin bahçesi için de harekete geçti.

Oyuncu, önceki gün bahçesine koydurduğu salıncakta paylaştığı pozuna "Parka gidip sallanmak için biraz büyümüş olabilirim ama siz de bahçeye salıncak, hamak kurmak istiyorsanız tam zamanı" diyerek işbirliği yaptığı firmaları paylaştı.

Evini daha konforlu hale getiren Demet Özdemir'in şöhreti sayesinde cebinden tek kuruş para çıkmadı. (Uçankuş)

