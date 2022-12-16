Demet Özdemir’in 150 bin TL'lik kombini olay oldu! "Parayla bile rüküş"

Evlendikten sonra eşi Oğuzhan Koç'un Levent'teki evine yerleşen Demet Özdemir son dönemde tarzıyla sık sık gündeme geliyor. Yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan Özdemir tarzına iddialı bir para ödedi.

Demet Özdemir'in çantasının 63 bin TL, ayakkabısının 20 bin TL, pantolonunun 12 bin TL, kemerinin 11 bin TL, gömleğinin ise 1850 TL olduğu ortaya çıktı.

Demet Özdemir'in montu ise 30 bin TL idi. Oyuncunun kombinine ödediği para sosyal medyada tepki çekti.

Kimi bu paranın çok olduğunu söylerken kimi de kombini oldukça rüküş buldu. Gelinliği de çok eleştirilen Özdemir'e "Parayla bile rüküş" yorumları geldi.



