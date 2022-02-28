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Demet Özdemir'in beğenilmeyen elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

28.02.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğum günü için beyaz bir elbise seçen Demet Özdemir'in elbisesinin arkası olay olmuştu. Önü oldukça sade olan ancak arkasında kalça kısmında bir kurdele olup dekoltesi bulunan elbisenin fiyatı herkesi şoke etti. Özdemir'in takılarıyla birlikte kombinin toplam değeri ise 113 bin TL.

Demet Özdemir'in beğenilmeyen elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

Demet Özdemir'in doğum günü kombini sosyal medyada gündem oldu. Ön tarafı sade olan elbisenin arka tarafı hiç beğenilmedi. Hem ayakkabıları hem takıları hem de elbisenin arkasındaki kurdele sosyal medyada epey konuşuldu.

Kıyafetlerinin fiyatıyla sık sık gündeme gelen Demet Özdemir doğum günü kombinine de ciddi bir para harcadı. Ünlü oyuncunun tartışmalara neden olan beyaz elbisesinin fiyatı 46 bin TL iken ayakkabısının da 5 bin 600 lira olduğu öğrenildi.

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TAKILARI DA PAHALI

Güzel oyuncunun tercih ettiği aksesuarları da en az kıyafeti kadar dikkat çekti. Sade aksesuarlar tercih eden Özdemir'in küpesi 19 bin 700, bilekliği ise 42 bin 300 TL. Demet Özdemir'in toplam kombinin fiyatı ise 113 bin 200 TL.

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YORUMLAR HİÇ İYİ DEĞİLDİ

Demet Özdemir'in elbisesinin fiyatını görenler "Hediye paketi gibi olmuş çok absürt duruyor", "Pahalı olunca şık sanıyor", "Biz de elektrik faturasını nasıl ödeyeceğiz diye düşünüyoruz" yorumları yaptı.

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Demet Özdemir
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