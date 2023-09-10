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  4. Demet Özdemir'in Yunan sevgilisi DJ Sergio mu? İlk defa açıkladı

Demet Özdemir'in Yunan sevgilisi DJ Sergio mu? İlk defa açıkladı

10.09.2023 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Oğuzhan Koç'la evliliği kısa süren güzel oyuncu Demet Özdemir, DJ Sergio ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme geliyor. Özdemir, "Aşka küstünüz mü?" sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.

Oğuzhan Koç ile evliliği kısa süre Demet Özdemir Yunanistan'da aldığı evle ve aşkıyla gündemdeydi.

Güzel oyuncu, "Yunanistan'dan ev almanız 'ülkeye artık eskisi gibi gelmeyecek' şeklinde yorumlandı. Düşünceleriniz neler?" sorusuna yanıt verdi.

"Türkiye'yi terk etme gibi bir düşüncem yok. Öyle bir şey olur mu hiç! Ülkemi çok seviyorum. Bütün sosyal çevrem, arkadaşlarım, işim gücüm burada. O bir şakaydı" diyen Özdemir devamında ise "Bütün hayranlarım 'Artık Türkiye'ye dönmeyecek' şeklinde yorumlar yapınca ben de bir şaka yapmak istedim. Yazılı bir şaka olduğu için çok anlaşılmadı galiba" ifadelerini kullandı.

Ekran Alıntısı

Demet Özdemir, DJ Sergio ile aşk yaşadığı yönündeki dedikodulara ise "Çok arkadaş edindim orada, hayatımda kimse yok" diyerek son noktayı koydu.

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