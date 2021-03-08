MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Özdemir sevgilisi Oğuzhan Koç'la pozunu paylaştı

Demet Özdemir sevgilisi Oğuzhan Koç'la pozunu paylaştı

08.03.2021 10:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Demet Özdemir sevgilisi Oğuzhan Koç'la pozunu paylaştı

Aşklarıyla 2020'nin son günlerine damga vuran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, ilişkilerini gizlemeden dolu dizgin yaşamaya başladı. Aşka gelen güzel oyuncu, Instagram hesabından Koç ile bir fotoğrafını paylaştı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, birkaç ay önce oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerinin başında özel hayatlarını gizli tutmak isteyen çift, artık kendilerini gizlememeye başladı.

Daha önce Instagram hesabından sevgilisiyle diz dize çektirdiği fotoğrafı paylaşan Demet Özdemir, bu sefer de sevgilisiyle selfie yaptığı pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Instagram'da 12,5 milyon takipçisi bulunan Özdemir, paylaşımına güneş ve öpücük emojisi koydu.

demet-ozdemir-ve-oguzhan-koc-tan-yeni-fotograf-13976339_9603_m

Ünlü çiftin kısa sürede 800 binden fazla beğeni alan paylaşıma 'uyumlu ikili' yorumları yapıldı. Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç'un birlikteliği 2020'nin son günlerinde ortaya çıkmış Çeşme tatiliyle de belgelenmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekipler seferber oldu! 17 kök 'tülüşah' korumaya alındı Ekipler seferber oldu! 17 kök 'tülüşah' korumaya alındı
Yasaktan bunalınca... Bir de arkasını görün!Yasaktan bunalınca... Bir de arkasını görün!
90’ların sevilen şarkıcısının son hali!90’ların sevilen şarkıcısının son hali!
Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu’nun tweeti sonrası siyaset gündemi karıştı

Ekrem İmamoğlu’nun tweeti sonrası siyaset gündemi karıştı

Bu görüntü İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi

Bu görüntü İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi

Rasim Öztekin için kan aranıyordu! Kızı son gelişmeyi duyurdu

Rasim Öztekin için kan aranıyordu! Kızı son gelişmeyi duyurdu

Fransız milyarder helikopter kazasında hayatını kaybetti

Fransız milyarder helikopter kazasında hayatını kaybetti

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

Yolda yürürken aracın çarptığı 2 kardeş hayatını kaybetti

Yolda yürürken aracın çarptığı 2 kardeş hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

MasterChef Gülşah'ın inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu

MasterChef Gülşah'ın inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Doğal haliyle yaş alıyor! Son hali...

Doğal haliyle yaş alıyor! Son hali...

Seks kasedi yayınlama sözü vermişti! Şimdi de...

Seks kasedi yayınlama sözü vermişti! Şimdi de...

Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?

Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?

Diğer Haberler

Survivor’da Barış ve Doğan neden kavga etti? 'Diskalifiye' iddiaları gündeme geldi

Survivor’daki kavganın ardından 'diskalifiye' korkusu

Georgia Harrison pandemiden kaçıp soluğu Dubai'de aldı

Yasaktan bunalınca... Bir de arkasını görün!

Kourtney Kardashian'a aşk yaradı! Cesur pozları gündemde

Aşk yaradı! Cesur pozlarını paylaştı

Camdaki Kız 'kayıt' dedi! İşte ilk kareler...

Camdaki Kız 'kayıt' dedi! İşte ilk kareler...

Hayal Köseoğlu iç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini izledim'

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

Berfu Yenenler'den 36. hafta pozu! 'Resmen '2. Emmi' dönemi başlıyor'

'Resmen '2. Emmi' dönemi başlıyor'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.