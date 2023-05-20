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Demet Özdemir ve Engin Akyürek'li Adım Farah'a yeni başrol! Hikayeyi sarsacak

20.05.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in başrolünde yer aldığı Adım Farah dizisi çarşamba akşamları izleyicisinin karşısına çıkıyor. Her bölümü büyük bir heyecanla izlenen dizi de Demet Özdemir'in oğlu Kerimşah'ın babasının kim olacağı sonunda belli oldu.

Demet Özdemir ve Engin Akyürek'li Adım Farah'a yeni başrol! Hikayeyi sarsacak

Demet Özdemir ile Engin Akyürek'i buluşturan Adım Farah dizisinin kadrosuna yeni bir başrol oyuncusu katılıyor. Dizide Demet Özdemir'in canlandırdığı Farah karakterinin oğlu Kerimşah'ın babasının kim olacağı belli oldu.

Adım Farah dizisi 14. bölümde sezon finali yapacak. Demet Özdemir ile Engin Akyürek‘i buluşturan dizide bir süredir Kerimşah’ın (Rastin Pakhanad) babasını kimin oynayacağı merak konusuydu. Dizinin sezon finaline damga vuracak olan Behram karakterine etkili oyunculuğuyla tanınan çok özel bir aktör hayat verecek.

Feyyaz Duman

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çok sayıda iş teklifi alan ödüllü oyuncu Feyyaz Duman, O3 Medya imzalı dizinin yeni başrol oyuncusu oldu.

Yeni sezonda dizinin hikâyesi Feyyaz Duman'ın de gelişiyle yepyeni bir çehre kazanacak.

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Demet Özdemir Engin Akyürek Oyuncu karakteri

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