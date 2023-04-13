Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evliliği 8 ay sürdü! 'Anlaşmalı boşanma kararı verdiler' iddiası

Ağustos 2022’de evlenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor. Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, geçtiğimiz haftalarda 'evlilikte kriz' haberiyle magazin gündemine geldi. İddiaya göre; deprem nedeniyle doğum günü partisi yapmak istemeyen oyuncuya, yakın arkadaşları kutlama organize etti. Arkadaşlarının evinde gerçekleşen küçük kutlamada Oğuzhan Koç, eşini üzecek davranışlarda bulundu. Tartışmanın büyümesi üzerine Özdemir, eşiyle eve dönmek yerine arkadaşı Saadet Özsırkıntı’nın evine gitti.

BEKAR EVİNE GİTTİ

“Her evlilikte sorunlar olur. Bu bizim özel hayatımız ve çok hassas bir konu. Herkesin buna saygı duymasını istiyorum. Evi de terk etmedim, şu an güncel olarak bu doğru değil” diyen Özdemir kocasıyla galaya da katılmadı.

Özdemir, geçtiğimiz günlerde eşiyle yaşadığı evden eşyalarını alarak, bekar olduğu dönemde yaşadığı Zekeriyaköy'deki villasına yerleşti.

ORTAK AÇIKLAMAYLA DUYURACAKLAR

Demet Özdemir'in evliliği bitirme kararı ise sosyal medyayı salladı.

8 aylık evliliklerini kurtarmak için çabalayan çift başarılı olamadı, anlaşmalı boşanmak için düğmeye bastılar. Snob Magazin'in iddiasına göre; taraflar ortak bir ayrılık açıklaması yapacak.

