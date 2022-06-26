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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç nişanlandı! İşte törende fotoğraflar

26.06.2022 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğün hazırlıkları yapan ünlü oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç nişanlandı. Ailelerinin ve yakın dostları ünlü çifti mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Nişan töreninden ilk fotoğraflar da sosyal medyada paylaşıldı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç nişanlandı! İşte törende fotoğraflar

Oğuzhan Koç yaz sonunda evleneceği Demet Özdemir’i ailesinden istedi. Ailelerin ve yakın arkadaşların katıldığı törende nişan yüzükleri takıldı.

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Demet Özdemir, kahvelerin içilmesinin ardından yüzük merasimi için ise pembe renkli saten bir kıyafet tercih etti.

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TUZLU KAHVE İÇTİ

Demet Özdemir’in hazırladığı tuzlu kahveyi alan Oğuzhan Koç, istemeye katılan İbrahim Büyükak’ın “Panzehri de geliyor bekle” deyince, kahkahayı bastı.

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Hayranları, ünlü çifte sosyal medya üzerinden tebrik mesajları gönderdi.

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"ÇOK MUTLU OLUN"

Nişana katılan Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti de, Özdemir ve Koç ile çekilen fotoğrafı "Çok mutlu olun" notuyla paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç
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