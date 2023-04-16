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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un ayrılık haberi sonrası paylaşımı gündem oldu! Zeynep Koçak patladı

16.04.2023 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un anlaşmalı boşanma kararı alması sosyal medyada bomba gibi düştü. Haberin yayıldığı sıralarda Koç'un eski aşkı Zeynep Koçak'ın paylaşımı gönderme olarak düşünüldü. Sosyal medyada gündeme gelen Koçak isyan etti.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un ayrılık haberi sonrası paylaşımı gündem oldu! Zeynep Koçak patladı

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, boşanma kararı aldıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu. "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur" diyen çiftten Koç'un eski aşkı Zeynep Koçak'ın paylaşımı ise gündem oldu.

Zeynep Koçak "Oturdum ilahi adaleti bekliyorum" dedi. Paylaşımı gören sosyal medya kullanıcıları bu yorumu Oğuzhan Koç'a yaptığını düşündü.

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Bu sebeple gündem olan oyuncu isyan etti.

Ekran Alıntısı

Zeynep Koçak paylaşımında "Ya siz benim bir hayatım yok mu zannediyorsunuz? Yazdığım şeyleri yıllar önce yaşadığım bir ilişkiyi düşünerek buna dikkat ederek mi atacağım sürekli..." diyerek isyan etti.

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