Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un ayrılık haberi sonrası paylaşımı gündem oldu! Zeynep Koçak patladı

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, boşanma kararı aldıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu. "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur" diyen çiftten Koç'un eski aşkı Zeynep Koçak'ın paylaşımı ise gündem oldu.

Zeynep Koçak "Oturdum ilahi adaleti bekliyorum" dedi. Paylaşımı gören sosyal medya kullanıcıları bu yorumu Oğuzhan Koç'a yaptığını düşündü.

Bu sebeple gündem olan oyuncu isyan etti.

Zeynep Koçak paylaşımında "Ya siz benim bir hayatım yok mu zannediyorsunuz? Yazdığım şeyleri yıllar önce yaşadığım bir ilişkiyi düşünerek buna dikkat ederek mi atacağım sürekli..." diyerek isyan etti.

