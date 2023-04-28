Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un boşanma detayları netleşti! Sosyal medya kararı dikkat çekti

Geçtiğimiz yaz görkemli bir düğünle evlenen ünlü oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un boşanma haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çiftin barışmak için mücadele ettiği de söylentiler arasındaydı. Ünlü çift, bu kez yaptıkları sosyal medya anlaşması ile gündeme geldi.

Boşanma sürecinde olan çift hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Instagram'da birbirlerini takip eden ve beraber fotoğraflarını silmeyen ikili, boşanma sonuçlanır sonuçlanmaz fotoğraflarını silecek.

Özdemir ve Koç'un, resmen ayrıldıktan sonra birlikte olan tüm fotoğraflarını Instagram'dan sileceği ancak takipleşmeye bir süre daha devam edeceği iddia edildi.

KOÇ'TAN AÇIKLAMA

Özdemir ile yollarını ayırma kararı alan Oğuzhan Koç, sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz."

Geçtiğimiz haziran ayında nişanlanan çiftin düğünü Sarıyer'de bir otelde gerçekleşmişti. Çiftin nikah şahitliğini Acun Ilıcalı yapmıştı.



