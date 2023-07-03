MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Şener annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı! Görenler "Güzellik anneden" dedi

Demet Şener annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı! Görenler "Güzellik anneden" dedi

03.07.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Demet Şener bu defa annesinin doğum gününü kutladığı kareleri ınstagram sayfası üzerinden takipçileri ile paylaştı. Şener'in annesini görenler "Güzellik nerden geliyor belli oldu" yorumlarını yaptılar.

Demet Şener annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı! Görenler "Güzellik anneden" dedi

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen isimlerden biri olan ünlü manken Demet Şener her paylaşımıyla olay oluyor. Sevgilisi Tolga Arman ile tatil pozlarıyla dikkat çeken Demet Şener fit hali ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiriyor.

Tescilli güzel Demet Şener son olarak sosyal medya hesabından annesinin doğum günü kutlamasından paylaşımlarda bulundu. Sevgilisi Tolga Arman ve oğlu Ömer Kutluay'ın da bulunduğu özel günde annesi ile pozlarını takipçileri ile paylaşan Demet Şener'e "Güzellik nerden geliyor belli oldu" yorumları yapıldı.

Demet Şener annesi

Annesinin doğum gününü teknede kutlayan Demet Şener "İyi ki doğdun annem. Seni çok seviyorum... Hakkını ödeyemem" sözlerini not düştü.

Demet Şener annesi 2

Bursa doğumlu olan Demet Şener, 11 Nisan 1977 yılında dünyaya geldi. Nişantaşı Kız Lisesi'nden mezun olan Şener, 1995 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışmasında 1. oldu.

Demet Şener annesi 3

Ardından çeşitli programlarda sunuculuk yapmaya başlayan güzel manken, çeşitli dizilerde rol aldı.

Demet Şener 4

15 Temmuz 2005 tarihinde millî basketbolcu İbrahim Kutluay ile dünyaevine giren Demet Şener, 19 Ocak 2018 tarihinde İbrahim Kutluay’dan boşandı. Demet Şener'in bu evlikten İrem ve Ömer adında iki çocuğu vardır.

Demet Şener 5

İkinci evliliğini 21 Haziran 2019 tarihinde Cenk Küpeli ile yapan Demet Şener 2021 yılında boşandı.

Demet Şener 8

Demet Şener 7

Demet Şener 6

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşk pozunu silip yeniden paylaştı! Sebebi gündem olduAşk pozunu silip yeniden paylaştı! Sebebi gündem oldu
Melisa’nın dadısını paylaştı! Yorumu...Melisa’nın dadısını paylaştı! Yorumu...
Serenay Sarıkaya bikinili doğum günü pozu ile nefes kesti! "Ateş ediyor vay anam!"Serenay Sarıkaya bikinili doğum günü pozu ile nefes kesti! "Ateş ediyor vay anam!"
Anahtar Kelimeler:
Demet Şener sosyal medya magazin sevgilisi

En Çok Okunan Haberler

Emekli memur maaş zammı senaryosunda ‘7 bin TL’ detayı!

Emekli memur maaş zammı senaryosunda ‘7 bin TL’ detayı!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Yatla firar planı suya düştü! 'Kara Mamba' kaçamadı

Yatla firar planı suya düştü! 'Kara Mamba' kaçamadı

Jesus'un ilk işi Galatasaray'ın yıldızını istemek oldu!

Jesus'un ilk işi Galatasaray'ın yıldızını istemek oldu!

Akaryakıt fiyatları için Temmuz 2022 sonrası ilk kez! 2,11 TL daha artıyor

Akaryakıt fiyatları için Temmuz 2022 sonrası ilk kez! 2,11 TL daha artıyor

Faturalarda büyük artış beklentisi

Faturalarda büyük artış beklentisi

Günün Videosu

Nefesi tükenen horoz öterken böyle bayıldı! İlginç anlar kamerada
Nefesi tükenen horoz öterken böyle bayıldı! İlginç anlar kamerada

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çamaşırlarını yıkarken cebinden çıktı! Hayatını tamamen değiştirdi

Çamaşırlarını yıkarken cebinden çıktı! Hayatını tamamen değiştirdi

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

7 yaşındaki çocuk feribottan denize düştü! Annesi arkasından atladı ve...

7 yaşındaki çocuk feribottan denize düştü! Annesi arkasından atladı ve...

Dünyaca ünlü gitarist Türk öğrenciyi paylaştı! Lego gitariyla şov yaptı

Dünyaca ünlü gitarist Türk öğrenciyi paylaştı! Lego gitariyla şov yaptı

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.