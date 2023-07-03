Demet Şener annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı! Görenler "Güzellik anneden" dedi

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen isimlerden biri olan ünlü manken Demet Şener her paylaşımıyla olay oluyor. Sevgilisi Tolga Arman ile tatil pozlarıyla dikkat çeken Demet Şener fit hali ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiriyor.

Tescilli güzel Demet Şener son olarak sosyal medya hesabından annesinin doğum günü kutlamasından paylaşımlarda bulundu. Sevgilisi Tolga Arman ve oğlu Ömer Kutluay'ın da bulunduğu özel günde annesi ile pozlarını takipçileri ile paylaşan Demet Şener'e "Güzellik nerden geliyor belli oldu" yorumları yapıldı.

Annesinin doğum gününü teknede kutlayan Demet Şener "İyi ki doğdun annem. Seni çok seviyorum... Hakkını ödeyemem" sözlerini not düştü.

Bursa doğumlu olan Demet Şener, 11 Nisan 1977 yılında dünyaya geldi. Nişantaşı Kız Lisesi'nden mezun olan Şener, 1995 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışmasında 1. oldu.

Ardından çeşitli programlarda sunuculuk yapmaya başlayan güzel manken, çeşitli dizilerde rol aldı.

15 Temmuz 2005 tarihinde millî basketbolcu İbrahim Kutluay ile dünyaevine giren Demet Şener, 19 Ocak 2018 tarihinde İbrahim Kutluay’dan boşandı. Demet Şener'in bu evlikten İrem ve Ömer adında iki çocuğu vardır.

İkinci evliliğini 21 Haziran 2019 tarihinde Cenk Küpeli ile yapan Demet Şener 2021 yılında boşandı.



