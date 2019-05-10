Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın icra krizinde yeni gelişme!

İbrahim Kutluay'ın nafaka borcunu ödediğine dair yaptığı itirazı, İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi kısmen durdurdu. Demet Şener'in ödemediğini iddia ederek başlattığı 32 bin 500 TL'lik icra takibinden 20 bin TL'lik kısmının durdurulmasına karar veren mahkeme geri kalan tutar ile ilgili dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

ÇOCUKLARA 32 BİN 500 TL AYLIK NAFAKA

İstanbul Aile Mahkemesi'nde 4 Mart'ta anlaşmalı olarak boşanan İbrahim Kutluay ve Demet Şener bu kez çocukların nafakası için karşı karşıya gelmişti. Boşanmaları kesinleşen İbrahim Kutluay, Demet Şener'e 3 milyon TL, iki çocuğuna da aylık 16 bin 250'şer TL nafaka ödeyecekti.

DEMET ŞENER İCRAYA VERDİ

İbrahim Kutluay'ın iki çocuğu için ödemesi gereken Nisan ayı nafakası 32 bin 500 TL'nin ödenmediğini iddia eden Demet Şener icra takibi başlatmış, aile mahkemesinden de uzaklaştırma kararı çıkartmıştı. İbrahim Kutluay da nafaka borcunun bulunmadığını belirterek Şener'in hukuka aykırı ve kötü niyetli olarak başlattığı icra takibinin durdurulması için mahkemeye başvurmuştu.