Demet Şener'in bebeklik fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Gören herkes aynı şeyi söyledi! 'Türkiye güzeli olacağı zaten belliymiş'

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü manken Demet Şener sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor. Sevgilisi Tolga Arman ile tatil pozlarıyla dikkat çeken Şener güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Tescilli güzel Demet Şener ınstagram sayfası üzerinden bebeklik fotoğrafını paylaştı. Ünlü ismin bebeklik halini görenler; 'Bakışları hala aynı', 'Türkiye güzeli olacağı zaten belliymiş' gibi yorumlarda bulundular.

Demet Şener çok konuşulan fotoğrafına "#tbt günüymüş hiç söylemiyorsunuz. İnsan bazen çok özlüyor. Babam ve ben biraz yıpranmış ama çok kıymetli bir fotoğraf benim için her şey nasıl da anılarda kalıyor… O zaman ne yapıyoruz, sahip olduklarımıza sımsıkı sarılıp onlara sevgimizi fazla fazla gösteriyoruz. Bu arada küçükken dümdüz olan bu saçlarım nasıl dalgalıya döndü onu da anlamadım" notunu ekledi.

Demet Şener; Naime Şener ve Fikret Şener'in üç çocuğundan en küçüğüdür. Nişantaşı Kız Lisesi mezunudur. 1995 yılında yapılan Miss Turkey Güzellik Yarışmasında 1. oldu.

15 Temmuz 2005 tarihinde millî basketbolcu İbrahim Kutluay'la evlendi. 19 Ocak 2018'de İbrahim Kutluay'dan boşandı.

Bu evliliğinden 12 Haziran 2006 doğumlu İrem adında bir kız çocuğu ve 27 Mart 2009 doğumlu Ömer isimli oğlu vardır.





