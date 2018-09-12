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Demet Şener'in beğendiği yorum olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.09.2018 01:53 | Son Güncelleme

Demet Şener, aralarında 16 yıllık husumet bulunan Demet Akalın'ın boşanması hakkında suskunluğunu koruyor. Ancak sosyal medyada yaptığı paylaşımına gelen yorumu beğenmesi boşanmaya nasıl tepki verdiğini ortaya koydu

Demet Şener'in beğendiği yorum olay oldu

2005 yılında evlenen Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın çekişmeli boşanma davası ocak ayında sonuçlanmış ve beklenen karar çıkmıştı. Ancak Şener kesinleşmemiş karara itiraz etmiş ve bu nedenle boşanma gerçekleşmemişti.

Çiftin boşanma süreçleri ve davalar hala devam ederken bir boşanma haberi de bir dönem İbrahim Kutluay ile aşk yaşayan Demet Akalın'dan geldi. 16 yıl önce Demet Akalın ve İbrahim Kutluay'ın Demet Şener nedeniyle ayrıldığı öne sürülmüş, İbrahim Kutluay daha sonra Demet Şener ile dünyaevine girmişti.

demet yorum

Demet Şener'in dün yaptığı bir paylaşımına gelen yorumu beğenmesi olay oldu. Demet Şener'in pozunun altına yapılan 'Ne demişler sen doğru dur Allah eğrinin cezasını verir. Sen çok asil bir bayansın. Senin günahını alanlar bir bir dökülüyor' yorumunu beğenmesi Demet Akalın- Okan Kurt boşanma haberlerine nasıl tepki verdiğini ortaya koydu.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Şener demet akalın ibrahim kutluay

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