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  4. Demet Şener uzanarak poz verdi! 'Ne anlamsız' yorumunu görünce kendini tutamadı

Demet Şener uzanarak poz verdi! 'Ne anlamsız' yorumunu görünce kendini tutamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.06.2024 12:48
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Özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Demet Şener bu defa son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Yerde uzanarak peş peşe pozlar veren Şener'in bu karelerine 'ne anlamsız' yorumları yapıldı. Ünlü isim ise o yoruma kayıtsız kalamadı.

Demet Şener uzanarak poz verdi! 'Ne anlamsız' yorumunu görünce kendini tutamadı

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü manken Demet Şener sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor. Son dönemde eski eşi ile arasında nafaka krizi yaşayan Şener bu defa son pozlarıyla dikkat çekti.

PEŞ PEŞE POZ VERDİ

Tescilli güzel mavi mini elbisesi ile yerde uzanarak peş peşe pozlar verdi.

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Bu anarını takipçileri ile paylaşan Şener'in o kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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**KENDİNİ TUTAMADI

**

Demet Şener'in pozlarına; 'Ne anlamsız bir poz' yorumu yapıldı. Ünlü isim ise bu yoruma kayıtsız kalamadı.

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Şener o yoruma; 'Size sorarım bundan sonra' diyerek yanıt verdi.

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Vitrin


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Demet Şener
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