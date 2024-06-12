Demet Şener uzanarak poz verdi! 'Ne anlamsız' yorumunu görünce kendini tutamadı

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü manken Demet Şener sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor. Son dönemde eski eşi ile arasında nafaka krizi yaşayan Şener bu defa son pozlarıyla dikkat çekti.

PEŞ PEŞE POZ VERDİ

Tescilli güzel mavi mini elbisesi ile yerde uzanarak peş peşe pozlar verdi.

Bu anarını takipçileri ile paylaşan Şener'in o kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

**KENDİNİ TUTAMADI

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Demet Şener'in pozlarına; 'Ne anlamsız bir poz' yorumu yapıldı. Ünlü isim ise bu yoruma kayıtsız kalamadı.

Şener o yoruma; 'Size sorarım bundan sonra' diyerek yanıt verdi.









