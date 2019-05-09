Demet Şener ve İbrahim Kutluay canlı yayında birbirlerine ateş püskürdü

Demet Şener, geçtiğimiz Mart ayında boşandığı İbrahim Kutluay'ın iki çocuğu için ödemesi gereken Nisan ayı nafakası olan 32 bin 500 TL'nin ödemediğini iddia ederek icra takibi başlattı. Nafaka ödemediği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Kutluay, basın açıklaması yaparak "Hayattaki tek işi, bitmiş boşanma davası üzerinden meşhur kalmaya devam etmeye çalışmak olan ve bu sebeple ödenmiş nafakaları bile ödenmemiş göstermeye çalışan zihniyete yazıklar olsun." dedi. "DEKONTLARIMI MAHKEMEYE SUNDUM" Bu gelişmelerin ardından Şener, Kutluay'ın uzaklaştırma kararı olmasına rağmen evinin yakınlarına geldiğini iddia etti. Bu iddiaların üzerin Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Kutluay, eski eşine şu sözlerle sitem etti: "Ben bu konulardan hiç konuşmadım. Nafakayı ödemediğime dahil bir beyanda bulundu bende nafakayı ödediğime dair dekontları mahkemeye sundum. Öğleden sonra konuyla ilgili açıklama yapacağım. "ÇOCUKLARIMIN SİGORTALARINI İPTAL ETMEDİM" Üzüldüğüm nokta şu ben çocuklarına düşkün bir babayım ve önceliğim her zaman çocuklarımdır. O bakımdan da şunu belirtmeliyim ki çocuklarımın sigortalarını iptal ettiğime dair açıklamaları var bu tamamen gerçek dışı. Çocuklarımın sigortasının devam ettiğini sizlerle de paylaşırım. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti 'Sanatçı listesi' hazırlayan Muhammet Safi'ye çağrı Zalim İstanbul'da ilişki takvimi kriz çıkardı!

"EVİNE GİTTİĞİM DOĞRU DEĞİL" Evine gittiğim doğru değil. Oğlum Ömer beni aradı' yemek yiyelim' diye her çarşamba beraber oluruz ve bende kalırız. Aradım cevap vermedi sonra oğlum aradı 'annem izin vermedi' dedi bende yoldan geri döndüm. İlk günden itibaren kimse mağdur edilmedi. Tedbir nafakasını da günü günüde ödedim dekontları dahil. Kimseyi mağdur etmedim kimsenin de mağduru oynamaya hakkı yok. Ben istediğim hayatı yaşıyorum ve özgürüm. Demet'in garip cümlelerini anlamaya çalışıyorum. "BENİM EVİMDE OTURUP MAĞDUR EDEBİYATI YAPMAYA HAKKI YOK" 2,5 yıldır boşanma süreci vardı kendisi her kanala çıkıp açıklama yaptı. Sonra anlaşmalı boşandık. Mahkemenin verdiği miktarını iki katını vermiş olmama rağmen her türlü benim 20 sene önce benim alın terimle aldığım evde oturmalarına izin vermeme rağmen hala mağdur edebiyatı yapmasını Türk halkına bırakıyorum." "BÖYLE YÜZSÜZLÜK VE ARSIZLIK GÖRMEDİM" Kutluay'ın açıklamalarının ardından programa telefonla bağlanan Demet Şener ise eski eşine şu sözlerle sitem etti: "Anlaşmamızda her ayın 1'inde nafaka yatacak ayın 15'inde değil. Ben icra kararını başlattıktan saatler sonra yatırdı. hala yatmadı hadi çıkarsın dekontları. Ben hayatımda böyle bir yüzsüzlük arsızlık görmedim. Kızımın sigortasının iptal edildiği için kan sonucunu kendi paramla ödediğimin belgesi elimdedir. İnsanın hakkını araması mağdur edebiyatı yapmak mıdır.