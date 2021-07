Adı bir dönem skandallarla anılan Demi Lovato, hayranlarının karşısına NBC’nin komedi dizisi Hungry ile çıkmaya hazırlanıyor. Instagram hesabında 110 milyondan fazla takipçisi olan şarkıcı, karavanından üzerinde bornozla paylaştığı bir fotoğrafına, “ilk seks sahnemi çektim” notunu ekledi.

Disney yapımı filmlerde rol aldıktan sonra şöhreti yakalayan şarkıcı, bu yılın Nisan ayında yeni albümü Dancing with the Devil... the Art of Start Over’ı piyasaya sürdü.