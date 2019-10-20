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Demi Lovato'nun özel fotoğrafları sızdırıldı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 20.10.2019 09:29 | Son Güncelleme

Amerikalı şarkıcı ve model Demi Lovato'nun Snapchat hesabı hacklendi. Hacklenen hesaptan Demi'nin çıplak fotoğrafları paylaşıldı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Demi Lovato'nun başı siber korsanlarla dertte. 27 yaşındaki şarkıcının Snapchat hesabını ele geçiren siber saldırganlar, genç şarkıcının özel fotoğraflarını internete sızdırdı.

Hesaptan Demi'nin fotoğrafları "Daha fazla çıplak fotoğraf için Discord sohbet kanalına katılın" başlığı ile paylaşıldı. Sohbet kanalı Discord'un sözcüsü kendi sitelerinin adını kullanan, bu şekilde yasa dışı davranışlarda bulunan kişilere karşı tolerans sağlamayacaklarını ve gereken yasal adımı atacaklarını söyledi.

Fotoğraflar hesapta yaklaşık bir saat kaldıktan sonra kaldırıldı. Genç şarkıcıya hayranlarından da destek mesajları geldi.

Geçen yıl temmuz ayında aşırı doz uyuşturucu kullandığı için ölümden dönen ABD'li yıldız şarkıcıya yapılan bu saldırıyı hayranları, "Bir insan bunu niye yapar? Demi bunların hiçbirini hak etmedi" ifadelerini kullandı.


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