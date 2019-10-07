Demi Moore kendisine 15 yaşında tecavüz eden kişiyi açıkladı

Geçtiğimiz ay hayatını anlattığı kitabında tüyler ürperten anılarına yer veren yıldız oyuncu Demi Moore, küçük yaşta yaşadığı en kötü günlerini de anlatmıştı. 15 yaşında, kendinden yaşça büyük bir adamın kendisinde cinsel istismarda bulunduğunu anlatmıştı. O kişinin kim olduğu ise ortaya çıktı.

Demi Moore annesi Virginia King'in erkeklerin dikkatini çekmek için sürekli kendisini gece kulüplerine götürdüğünü, bir gece eve döndüklerinde evde bir adamın bulunduğunu ve annesine 500 dolar verdikten sonra tecavüze uğradığın daha sonra kendisine "Para karşılığı ilişkiye girmek nasıl bir duygu" diye sorduğunu söyledi.

KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Demi Moore'a tecavüz eden adamın kim olduğu ortaya çıktı. Demi Moore, yaptığı açıklamada bu kişinin "aile dostları" Val Doumas olduğunu söyledi. Yunan asıllı olduğu açıklanan adamın, Los Angeles'ta La Cage Aux Folles adlı popüler gece kulübünün sahibi olduğu ortaya çıktı.

Doumas ile birlikte Mirabelle adlı restoranı işleten George Germanides The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, adamın gerçek adının Basil Doumas olduğunu belirtti.