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Demi Moore kendisine 15 yaşında tecavüz eden kişiyi açıkladı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 07.10.2019 10:12 | Son Güncelleme

56 yaşındaki Amerikalı aktris Demi Moore, geçen ay çıkardığı kitabında annesi yüzünden 15 yaşındayken 500 dolar karşılığında cinsel istismara uğradığını söylemişti. Moore'a tecavüz eden kişinin kimliği ortaya çıktı.

Demi Moore kendisine 15 yaşında tecavüz eden kişiyi açıkladı

Geçtiğimiz ay hayatını anlattığı kitabında tüyler ürperten anılarına yer veren yıldız oyuncu Demi Moore, küçük yaşta yaşadığı en kötü günlerini de anlatmıştı. 15 yaşında, kendinden yaşça büyük bir adamın kendisinde cinsel istismarda bulunduğunu anlatmıştı. O kişinin kim olduğu ise ortaya çıktı.

Demi Moore annesi Virginia King'in erkeklerin dikkatini çekmek için sürekli kendisini gece kulüplerine götürdüğünü, bir gece eve döndüklerinde evde bir adamın bulunduğunu ve annesine 500 dolar verdikten sonra tecavüze uğradığın daha sonra kendisine "Para karşılığı ilişkiye girmek nasıl bir duygu" diye sorduğunu söyledi.

KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Demi Moore'a tecavüz eden adamın kim olduğu ortaya çıktı. Demi Moore, yaptığı açıklamada bu kişinin "aile dostları" Val Doumas olduğunu söyledi. Yunan asıllı olduğu açıklanan adamın, Los Angeles'ta La Cage Aux Folles adlı popüler gece kulübünün sahibi olduğu ortaya çıktı.

Doumas ile birlikte Mirabelle adlı restoranı işleten George Germanides The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, adamın gerçek adının Basil Doumas olduğunu belirtti.

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George Germanides, yaptığı açıklamada Elton John, Sylvester Stallone ve Michelle Pfeiffer gibi Hollywood'un ünlü isimlerinin gittiği gece kulübü La Cage Aux Folles'un sahibi olan Basil Doumas'in evli ve çocuklu olduğunu da söyledi.

Tecavüz olayı gerçekleştiğinde 48 yaşında olan Basil Doumas, 1997 yılında ise hayatını kaybetmiş.

İngiliz The Sun gazetesi Moore'un iddialarına karşın Basil'in kızı ile irtibata geçti ama kızı açıklama yapmadı. Moore, Basil'in bazen birkaç kez kendisini okuldan alıp evinde cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Demi Moore doğmadan önce babası annesini terk etmişti.

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