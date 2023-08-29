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Demi Rose arşivini açtı! Sosyal medyayı sallayan pozlar

29.08.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıvrımlarıyla tanınan sosyal medya fenomeni ve model Demi Rose geçtiğimiz yıl gittiği festivalden pozlarını paylaştı. Arşivinden çıkan pozları sosyal medyada paylaşan Rose hayranlarını mest etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren 27 yaşındaki ,Demi Rose, yaptığı paylaşımlarla Instagram takipçilerini büyülemeye devam ediyor.

Dünyaca ünlü İngiliz model Demi Rose, tatil için geldiği Kapadokya'da verdiği pozlarla adından söz ettirmiş ve ülkemize hayran kalmıştı.

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Ülke ülke dolaşarak keyifli anlarını paylaşan Demi Rose'un son paylaşımları da dikkat çekti. Burning Man yaklaşırken geçtiğimiz yıla dair arşivini açan kıvrımlı model yine kendine yakışanı yaptı.

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Bir seks sembolü olarak sosyal medyada olduğunu düşünen Rose'un paylaşımlarına beğeni yağdı.

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