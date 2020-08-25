Demi Rose bildiğiniz gibi! Kot bikinisiyle poz verdi

Sosyal medya pozlarıyla ünlenen Demi Rose, karantina günlerinde evde çok sıkılmıştı.



25 yaşındaki İngiliz model, “İzole yaşamaktan bunaldım. Keşke süper kahraman olsaydım ve koronavirüse bir tekme atabilseydim. Evin içinde olmaktan sıkıldım, ev de zaten artık benden sıkıldı” şeklinde konuşmuştu.



Karantina sonrası kendini İbiza'ya atan Demi Rose buradan yaptığı paylaşımlarla ağızları açıkta bırakıyor.

Sık sık bikinili pozlarını paylaşan Demi Rose paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.



Kot bikinisiyle poz veren Rose yien tangasını göstermek için elinden gelen her şeyi yaptı.

