Demi Rose gene yaptı yapacağını! İç çamaşırıyla teknenin güvertesine sere serpe uzandı

Bir dönem Kylie Jenner'in eski aşkı Tyga ile yaşadığı ilişkiyle dikkatleri üzerine çeken Demi Rose’un her paylaşımı sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medya hesaplarında sık sık cesur paylaşımlar yaparak ilgi odağı olmayı başaran Rose, teknenin güvertesinde iç çamaşırıyla uzandığı anları paylaşarak takipçilerinin ilgisini çekti.
Fenomen isim Demi Rose sosyal medyadan teknenin güvertesine kahverengi iç çamaşırıyla uzandığı anlarda çekilen pozunu paylaştı. Sevilen isim gönderisine, “Sen kimsin? Buna odaklan” notunu ekledi. Demi Rose’un paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Rose’un paylaşımı binlerce beğeni ve yorum topladı.
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