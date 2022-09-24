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  4. Demi Rose gene yaptı yapacağını! İç çamaşırıyla teknenin güvertesine sere serpe uzandı

Demi Rose gene yaptı yapacağını! İç çamaşırıyla teknenin güvertesine sere serpe uzandı

24.09.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın cesur isimlerinden olan Demi Rose yaklaşık 20 milyona yakın takipçisiyle dünyanın en popüler isimlerinden birine dönüşmeyi başardı. Sosyal medyadan cesur pozlarını paylaşan isim sosyal medyadaki popülerliğini modellik kariyerinin başlangıcı olarak da kullanmayı ihmal etmedi. Genç fenomen son yaptığı paylaşımla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Demi Rose gene yaptı yapacağını! İç çamaşırıyla teknenin güvertesine sere serpe uzandı

Bir dönem Kylie Jenner'in eski aşkı Tyga ile yaşadığı ilişkiyle dikkatleri üzerine çeken Demi Rose’un her paylaşımı sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medya hesaplarında sık sık cesur paylaşımlar yaparak ilgi odağı olmayı başaran Rose, teknenin güvertesinde iç çamaşırıyla uzandığı anları paylaşarak takipçilerinin ilgisini çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

demi rose

Fenomen isim Demi Rose sosyal medyadan teknenin güvertesine kahverengi iç çamaşırıyla uzandığı anlarda çekilen pozunu paylaştı. Sevilen isim gönderisine, “Sen kimsin? Buna odaklan” notunu ekledi. Demi Rose’un paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Rose’un paylaşımı binlerce beğeni ve yorum topladı.

kapak demi rose

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Anahtar Kelimeler:
Demi Rose sosyal medya Kylie Jenner
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