Demi Rose hayranlarını heyecanlandırdı

Demi Rose, sosyal medya hesabından nefes kesen fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. 26 yaşındaki model, pandemiyle birlikte sosyal medya hesabından marka iş birliklerini arttırarak gelirini katladı.

Rose son olarak hayranlarını merak ettiren ve heyecanlandıran bir paylaşıma imza attı. Model takipçileri için 'heyecan verici bir şey' planladığını ima ederken ünlü kıvrımlarını kürk detaylı siyah gece elbisesiyle sergiledi.

Rose cesur paylaşımında "'Önümüzdeki hafta gerçekten heyecan verici bir şeyim olacak. Sence bu ne?" diye sordu.



