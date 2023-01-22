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Demi Rose önden göbeğine kadar arkadan kalçasına kadar dekolte verdi

22.01.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren İngiliz model Demi Rose, yaptığı paylaşımlarla Instagram takipçilerinin yüreğini hoplattı. Demi Rose önden göbeğine kadar arkadan kalçasına kadar dekolte verince "Çok seksi" yorumları aldı.

Demi Rose önden göbeğine kadar arkadan kalçasına kadar dekolte verdi

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da yaklaşık 20 milyon kişi tarafından takip edilen İngiliz model, dünyanın en popüler modellerinden biri.

Bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu her fırsatta dile getiren kıvrımlı model Demi Rose yine sosyal medyada iddialı tarzını sergiledi.

Instagram modeli olarak adını duyuran Demi Rose Mawby sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ve paylaşımlarla dikkat çekiyor. Rose son olarak iddialı bir seçim yaptı.

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GRUP SEKS İTİRAFI

Rose bu sefer de önden göbeğine kadar arkadan kalçasına kadar dekolte dekoltesiyle "Çok seksisin" dedirtti.

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Rose daha önce "Sanki başka seçeneğim yokmuş gibi bazı çiftler gelin grup seks yapalım diyor ve grup seks teklifinde bulunuyor" itirafıyla dikkat çekmişti.

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Demi Rose sosyal medya Model

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