Demi Rose'un ilginç elbise tercihi! Kıvrımlarını sergiledi

Instagram’ın en popüler isimlerinden olan model Demi Rose her paylaşımıyla olay olmayı başarıyor. Sınırları zorlamayı seven Rose yeni paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Pretty Little Thing markasının tasarımlarıyla boy gösteren Demi Rose yine ilginç bir tercihte bulundu. Göğüslerden ve yanlarından dekolte veren Rose kıvrımlarını sergileyip beğenileri topladı.

Demi Rose kalçalarını ve göğüslerini gösterirken iç çamaşırı tercih etmediği de belli oluyordu.

Bu durum bazı hayranlarını rahatsız etse de Rose yine beğeni rekoru kırdı.



