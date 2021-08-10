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Demi Rose'un ilginç elbise tercihi! Kıvrımlarını sergiledi

10.08.2021 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen Demi Rose bu sayede paraya para demiyor. Modellik yapan Rose kıvrımlarını sergilerken ilginç kıyafetler seçiyor.

Demi Rose'un ilginç elbise tercihi! Kıvrımlarını sergiledi

Instagram’ın en popüler isimlerinden olan model Demi Rose her paylaşımıyla olay olmayı başarıyor. Sınırları zorlamayı seven Rose yeni paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Pretty Little Thing markasının tasarımlarıyla boy gösteren Demi Rose yine ilginç bir tercihte bulundu. Göğüslerden ve yanlarından dekolte veren Rose kıvrımlarını sergileyip beğenileri topladı.

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Demi Rose kalçalarını ve göğüslerini gösterirken iç çamaşırı tercih etmediği de belli oluyordu.

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Bu durum bazı hayranlarını rahatsız etse de Rose yine beğeni rekoru kırdı.

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Demi Rose Instagram
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