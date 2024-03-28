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Demi Rose yeni yaşını kendini yakışır şekilde kutladı! Arkadaşları paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.03.2024 11:44
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Kıvrımlarıyla tanınan Demi Rose kendine yakışır şekilde girdi. Fenomen Rose'un yaş gününde arkadaşları iddialı pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi.

Demi Rose yeni yaşını kendini yakışır şekilde kutladı! Arkadaşları paylaştı

Sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımları ile adını geniş kitlelere duyuran Demi Rose her fırsatta kıvrımlı fiziğini sergiliyor.

Bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu her fırsatta dile getiren kıvrımlı model Demi Rose yine adından söz ettirmeyi başardı.

Yeni yaşını kutlayan Rose'un kutlama pozları yine çok iddialıydı. Arkadaşları Demi Rose'un kıvrımlarını paylaşarak iyi dileklerini paylaştı.

Ekran Alıntısı

"Elimden geldiğince sağlıklı kalmaya çalışıyorum" diyen Rose en yağlı yiyeceğin fındık olduğunu söylemişti.

Ekran Alıntısı

"Herkes benim tanıdıkları en sağlıklı insan olduğumu söylüyor" diyen Demi Rose "Yiyeceğim en yağlı şey fındık ve fıstık ezmesidir. Figürüm çok hızlı kilo alıyor. Yediğim her kötü şeye vücudum alışmıyor ve kilo alıyor" açıklamasında bulunmuştu.


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