Demi Rose yeni yaşını kendini yakışır şekilde kutladı! Arkadaşları paylaştı

Sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımları ile adını geniş kitlelere duyuran Demi Rose her fırsatta kıvrımlı fiziğini sergiliyor.

Bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu her fırsatta dile getiren kıvrımlı model Demi Rose yine adından söz ettirmeyi başardı.

Yeni yaşını kutlayan Rose'un kutlama pozları yine çok iddialıydı. Arkadaşları Demi Rose'un kıvrımlarını paylaşarak iyi dileklerini paylaştı.

"Elimden geldiğince sağlıklı kalmaya çalışıyorum" diyen Rose en yağlı yiyeceğin fındık olduğunu söylemişti.

"Herkes benim tanıdıkları en sağlıklı insan olduğumu söylüyor" diyen Demi Rose "Yiyeceğim en yağlı şey fındık ve fıstık ezmesidir. Figürüm çok hızlı kilo alıyor. Yediğim her kötü şeye vücudum alışmıyor ve kilo alıyor" açıklamasında bulunmuştu.







