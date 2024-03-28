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Günün Fırsatları'na özel Lee&Wrangler tişörtlerde 300 TL altı fiyatlar

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
28.03.2024 14:54
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Mevsimin en şık ve en rahat kıyafeti olan tişörtlerle dolabınızı yeni sezona hazırlamanın zamanı geldi! Günün Fırsatları kapsamında Lee&Wrangler giyim ürünlerinde indirimler başladı, tişörtler de 300 TL altı fiyatlarla satışa sunuldu. Kaliteli ve şık tasarımlarıyla dikkat çeken Lee&Wrangler marka tişörtleri görmek isterseniz detaylar yazımızda!

Günün Fırsatları'na özel Lee&Wrangler tişörtlerde 300 TL altı fiyatlar

Erkeklerin gardırobunun olmazsa olmaz parçaları arasında yer alan tişörtler, dört mevsim ihtiyaç duyulan giyim ürünlerinin başında yer alıyor. Mevsim yüzünü bahara dönmüşken, giy çık rahatlığı sunan her beğeniye uygun kaliteli tişörtlerle çabasız şıklığı yakalamak isterseniz bugüne özel Lee&Wrangler indirimlerini keşfetmelisiniz. Sizin için 300 TL altı fiyatıyla şaşırtan ve yüz güldüren tişörtleri bir araya getirdik. İşte detaylar!

1. Wrangler Grafik T-shirt, Beyaz

Adsız tasarım - 2024-03-28T143552.354

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Dolabım tişört kaynıyor yine de gördüm mü alıyorum, bunu da öyle aldım çok uygun fiyata. Kaliteli, tavsiye ederim."

  • "Her zaman giyilecek bir tişört. Güzel."
Ürünü İncele

2. Wrangler Grafik T-shirt, Gri

Adsız tasarım - 2024-03-28T143710.553

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kalitesi güzel."

  • "Resimde sweet gibi gözüküyor ama t-shirt bu. Kalitesi güzel ama bunu göz önünde bulundurun."
Ürünü İncele

3. Wrangler Lightweight SS 3Color Logo Crew Neck Bisiklet Yaka T-shirt

Adsız tasarım - 2024-03-28T143748.369

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kalitesini beğendim, pamuklu. Alınır."

  • "Tam beden, ben oversize dursun diye bir beden büyük aldım ama iki beden büyük alsam daha iyi olacakmış."
Ürünü İncele

4. Lee Logo T-shirt, Koyu Gri

Adsız tasarım - 2024-03-28T143854.073

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu markayı seviyorum, kaliteli tişörtleri ve diğer ürünleri."

  • "Alın aldırın, ne kadar iyi olabilirse o kadar iyi."
Ürünü İncele

5. Lee Lightweight SS Wobbly Logo Crew Neck Bisiklet Yaka T-shirt, Beyaz

Adsız tasarım - 2024-03-28T144029.030

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Güzel tişört, çok beğendim."

  • "Harika."
Ürünü İncele

6. Lee Lightweight SS Crew Neck Bisiklet Yaka T-shirt, Siyah

Adsız tasarım - 2024-03-28T144126.432

  • "Tam beden, beğendim. Hızlı kargo, teşekkürler Amazon"

  • "Herkesin dolabında olması gereken bir parça."
Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Yerel Seçim 2024


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