HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markaların indirimdeki giyim ürünleri burada

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markaların indirimdeki giyim ürünleri burada

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
28.03.2024 09:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camper'dan Columbia'a, Puma'dan Levis'a dünyaca ünlü markaların giyim ürünlerinde indirimler devam ediyor. Yeni sezonda gardırobunuza birbirinden havalı parçalar eklemek, baharın gelişini yeni kıyafetlerle karşılamak isterseniz sizin için seçtiğimiz indirimdeki markaların ürünlerine mutlaka bir şans vermelisiniz. %50'ye varan indirimleri kaçırmamak için acele edin.

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markaların indirimdeki giyim ürünleri burada

Geçtiğimiz günlerde sona eren indirimli alışveriş kampanyası Bahar Fırsatları'ndan yararlanamadıysanız hiç üzülmeyin. Çünkü kimi markalarda indirimler kısa bir süreliğine yine devam ediyor. Columbia, Adidas, Puma, Under Armour gibi spor ve outdoor giyim tutkunlarını mutlu edecek markaların ürünlerini yarı fiyatına alma şansını kaçırmamanız için bu içeriğimizde kaliteli ürünleriyle öne çıkan dünyaca ünlü markalardaki indirimleri bir araya getirdik. İhtiyaç listenizdeki eksikleri gidermenin bütçe dostu yollarını arıyorsanız, doğru yerdesiniz. İşte detaylar!

1. Camper ayakkabılarda 3000 TL'ye varan indirim

Adsız tasarım - 2024-03-01T173139.802

Rahatlık, konfor, yüksek kalite ve tarzı bir araya getiren Camper markası, bir ayakkabıda arayabileceğiniz tüm özellikleri sunuyor. Her beğeniye uygun modelleriyle yıllardır kullanıcıların gönlünde taht kuran marka, her adımda özgür hissetmek, rahatlıkla kavuşmak isteyenlerin vazgeçilmezi oluyor. Kısa süreliğine eşsiz indirimlerle satışta olan Camper modellerini keşfetmeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

2. Columbia sezon sonu fırsatlarını keşfedin

Adsız tasarım - 2024-03-11T122500.903

Outdoor severlerin bir numarası olan Columbia ürünleri, doğadaki en zorlu koşullarda üstün performans sunarak kullanıcılarından tam not almayı başarıyor. Rüzgarda üşümeden, yağmurda ve karda ıslanmadan hareket etmenizi sağlayan Columbia ürünleri,kışın en çok satan giyim ürünleri arasında yer alıyor. Soğuk havada dışarıda geçirdiğiniz her anı dert olmaktan çıkaran Columbia ürünleri, outdoor severler başta olmak üzere şehir hayatını deneyimleyenler için de olmazsa olmaz. Kışın en iyi korumayı sağlayan bir monta, bota ya da polara ihtiyacınız varsa Columbia indirimlerini kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

Ürünü İncele

3. Çabasız şıklık sunan Levi's giyim ürünlerinde indirimler devam ediyor

Adsız tasarım - 2024-02-05T145138.102

En popüler denim markası olan Levi's, yüksek kaliteli giyim ürünleriyle öne çıkıyor. Markanın en ikonik ürünlerini jeanleri oluşturuyor. Moda ve tarz konusunda her zaman bir öncü olan marka; klasik kesimleri, skinny fit, bootcut, straight leg ve daha fazlası gibi farklı stilleriyle her yaşa, tarza ve beğeniye uygun ürünler sunuyor. Levi's, enim giyimde kalite, stil ve dayanıklılık arayan birçok kişi tarafından tercih edilen ikonik bir marka olarak kabul ediliyor.

Ürünü İncele

4. Crocs terliklerde indirim zamanı

Adsız tasarım - 2024-03-06T094701.614

Son yılların en meşhur terliği nedir sorusuna, pek çok kişiden Crocs yanıtı almak muhtemel! Kısa sürede yediden yetmişe, rahatlığıyla herkesin favorisi haline gelen Crocs terlikler, yumuşak ve esnek malzemelerden yapıldığı için ayakları çok rahat hissettiriyor. Özellikle uzun süre ayakta duran veya yürüyüş yapan kişilerin ilk tercihi arasında yer alıyor.Sağlam yapıları sayesinde uzun yıllar yıpranmadan, bozulmadan kullanıcısına eşlik eden bu terlikler hafif olduğu için de seyahatlerde, yolculuklarda kolayca taşınabiliyor. Siz de Crocs rahatlığıyla tanışmak ya da sevdiklerinizi tanıştırmak isterseniz kısa süreliğine indirimde olan modelleri incelemeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

5. Puma ayakkabılar da indirimde

Adsız tasarım - 2024-02-14T094047.347

Spor ayakkabı deyince akla gelen ilk markalardan biri olan Puma, her yıl yeni spor ayakkabı modelleriyle spor tutkunlarının gönlünü fethetse de bazı klasikleşmiş modelleri yıllardır sporcuların ve sneaker tutkunlarının favorisi olmaya devam Şık tasarımı ve yüksek performansıyla dikkat çeken, Puma'nın kaliteli malzemeler ve teknolojik yeniliklerle donattığı ayakkabıları; dayanıklılık, konfor ve üstün performansı bir araya getiriyor. Siz de "Ben seçimlerimi her zaman efsanelerden yana kullanırım, rahatlık ve şıklık hepsini bir arada isterim" diyorsanız, indirimli fiyatıyla kısa süreliğine satışta olan modellere bir şans verebilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Adidas ayakkabıların fiyatları en dipte

Adsız tasarım - 2024-03-04T113303.054

Size uzun yıllar eşlik edecek kaliteli bir spor ayakkabı arıyorsanız tam da olmanız gereken yerdesiniz; Adidas ayakkabı modellerindeki indirimleri yakalamanın şimdi tam zamanı! Spor giyimde tarz ve konfor vadeden Adidas modellerinde harika indirimler sizleri bekliyor. Üstelik Adidas'ın outdoor severlere yönelik çıkardığı dayanıklı ve performans odaklı Terrex serisi ayakkabılarının da fiyatları en dipte!

Ürünü İncele

7. Kaliteyi konforla buluşturan Under Armour ayakkabılarda büyük fırsat

Adsız tasarım - 2024-01-19T160028.641

Sporcuların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dayanıklı, nefes alabilir ve ter emici özelliklere sahip tasarlanan ürünler üreten Under Armour'un geniş ürün yelpazesi içinde tişörtler, şortlar, taytlar, çoraplar, ayakkabılar ve spor ekipmanları yer alıyor. Ancak markanın en popüler ve sevilen ürünleri arasında ayakkabılar zirvedeki yerini koruyor. Performans sporlarından günlük yaşama kadar geniş bir skalada ultra konforlu ayakkabılarıyla kullanıcılarının beklentilerini karşılayan marka, ürünlerinde nem yönetimi teknolojisi, anti-koku teknolojisi gibi teknolojiler kullanıyor.

Ürünü İncele

8. Pierre Cardin erkek giyimde indirim zamanı

Adsız tasarım - 2024-03-04T115745.857

Erkek giyimde şıklığı ve konforu bir araya getiren Pierre Cardin; takım elbiseden tişörte, kazaktan monta, çantadan ayakkabıya geniş ürün yelpazesiyle öne çıkıyor. Markanın çabasız şıklık sunan giyim ürünleri, kaliteyi minimal sadelikle buluşturuyor. Hazır indirimdeyken Pierre Cardin giyim ürünlerine bir şans vermeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Amazon amazon alışveriş
İş birliği İçerikleri
Prime Akşam Fırsatları başladı! Yalnızca bugüne özel indirimleri kaçırmayın

Prime Akşam Fırsatları başladı! Yalnızca bugüne özel indirimleri kaçırmayın

Yüz şeklinize göre hangi gözlük modeli size en uygun?

Yüz şeklinize göre hangi gözlük modeli size en uygun?

Masa başı çalışanlar buraya bakmadan geçmeyin, sizin için seçtik

Masa başı çalışanlar buraya bakmadan geçmeyin, sizin için seçtik

Akıllı saat almak isteyenler buraya! Samsung Galaxy Watch 6 indirimde

Akıllı saat almak isteyenler buraya! Samsung Galaxy Watch 6 indirimde

Karizmatik erkeklerin vazgeçilmezi! Gün boyu kalıcı...

Karizmatik erkeklerin vazgeçilmezi! Gün boyu kalıcı...

Kişisel bakımda vazgeçilmeziniz olmaya aday olmazsa olmaz ürünler

Kişisel bakımda vazgeçilmeziniz olmaya aday olmazsa olmaz ürünler

Tümünü Gör
Kişisel bakımda vazgeçilmeziniz olmaya aday olmazsa olmaz ürünler

Kişisel bakımda vazgeçilmeziniz olmaya aday olmazsa olmaz ürünler

Mevsim geçişlerinde kurtarıcınız olacak parçalar

Mevsim geçişlerinde kurtarıcınız olacak parçalar

Araç veya motosikletinin bakımını kendisi yapanlar için olmazsa olmaz ürünler

Araç veya motosikletinin bakımını kendisi yapanlar için olmazsa olmaz ürünler

Evcil hayvan sahiplenmek isteyenlerin edinmesi gereken ürünler

Evcil hayvan sahiplenmek isteyenlerin edinmesi gereken ürünler

Her adımda rahatlık, maksimum konfor ve performans!

Her adımda rahatlık, maksimum konfor ve performans!

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Tümünü Gör
Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

En güvenilir ve pratik para sayma makineleri

En güvenilir ve pratik para sayma makineleri

Her adımda rahatlık! Puma RS 3.0 Cordura Spor Ayakkabı'da fırsat

Her adımda rahatlık! Puma RS 3.0 Cordura Spor Ayakkabı'da fırsat

Kaliteli ve uygun fiyatlı! İndirimdeki boxer setine bakmadan geçmeyin

Kaliteli ve uygun fiyatlı! İndirimdeki boxer setine bakmadan geçmeyin

Ömürlük laptop çantası arayanlar Samsonite indirimini kaçırmayın

Ömürlük laptop çantası arayanlar Samsonite indirimini kaçırmayın

Helly Hansen yağmurluk indirime girdi! Dolabınızda mutlaka olmalı

Helly Hansen yağmurluk indirime girdi! Dolabınızda mutlaka olmalı

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
Prime Akşam Fırsatları başladı! Yalnızca bugüne özel indirimleri kaçırmayın

Prime Akşam Fırsatları başladı! Yalnızca bugüne özel indirimleri kaçırmayın

Yüz şeklinize göre hangi gözlük modeli size en uygun?

Yüz şeklinize göre hangi gözlük modeli size en uygun?

Masa başı çalışanlar buraya bakmadan geçmeyin, sizin için seçtik

Masa başı çalışanlar buraya bakmadan geçmeyin, sizin için seçtik

Akıllı saat almak isteyenler buraya! Samsung Galaxy Watch 6 indirimde

Akıllı saat almak isteyenler buraya! Samsung Galaxy Watch 6 indirimde

Karizmatik erkeklerin vazgeçilmezi! Gün boyu kalıcı...

Karizmatik erkeklerin vazgeçilmezi! Gün boyu kalıcı...

Kişisel bakımda vazgeçilmeziniz olmaya aday olmazsa olmaz ürünler

Kişisel bakımda vazgeçilmeziniz olmaya aday olmazsa olmaz ürünler

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Hatay'da son seçim anketi! GENAR yayımladı... CHP ve Lütfü Savaş'a kötü haber: İşte adayların aldığı oy oranları

Hatay'da son seçim anketi! GENAR yayımladı

Türkiye'de böylesi bir daha zor görülür! Dava açmada rekor kırdı, eşine hayatı kabusa çevirdi: Anne, dayı, abi... Tüm aileye tek tek dava açtı

Dava açmada Türkiye rekortmeni!

Muharrem İnce'den Özgür Özel'e: O zamanlardan DEM'leneceğin belliydi! Cümle alem biliyor!

İnce'den Özel'e: O zamanlardan DEM'leneceğin belliydi!

İstanbul'da silahlı saldırı! Kırmızı ışıkta beklerken, kurşun yağmuruna tuttular

Kırmızı ışıkta beklerken, kurşun yağmuruna tuttular

Gizli tanığın itiraflarda bulunmuştu! Türkiye'nin konuştuğu Bodrum'daki Gamze Sakallıoğlu cinayetinde anneye ağırlaştırılmış müebbet, babaya beraat

Türkiye'nin konuştuğu Bodrum'daki Gamze Sakallıoğlu cinayetinde anne ve baba hakkında karar

Prime Akşam Fırsatları başladı! Yalnızca bugüne özel indirimleri kaçırmayın

Prime Akşam Fırsatları başladı! Yalnızca bugüne özel indirimleri kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.