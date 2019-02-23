Demir Grup Sivasspor 1-2 Antalyaspor

Sivasspor - Antalyaspor maçı! Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta mücadelesinde Hakan Keleş'in takımı Sivasspor ile Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Antalyaspor kozlarını paylaştı. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor'u Nazım Sangare ve Doukara'nın (p) attığı gollerle 2-1 yenerek 7 maç sonra kazandı ve puanını 32'ye yükseltti.

Alınan bu sonucun ardından Sivasspor 31 puanda kalırken, Antalyaspor 32 puana çıktı ve 9 Aralık 2018'de Bursa deplasmanındaki 3 puanın ardından 7 maç sonra hanesine 3 puan yazdırdı. Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

2. dakikada sağ kanattan Douglas’ın yerden ortasında topu ceza sahası içerisinde kontrol eden Kone pasını sol tarafta bekleyen Emre’ye aktardı. Emre’nin yerden sert şutunda kaleci Ferhat topu direğin dibinden ayaklarıyla uzaklaştırdı.

16. dakikada sol kanattan Serdar’ın ceza sahasına ortasında Doukara’nın topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Tolgahan’ın müdahalesinin ardından üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

32. dakikada sağ kanattan Amilton'un ortasında savunmanın müdahalesinin ardından ceza sahası dışında Fredy'in gelişine sert şutunda top direğin üstünden dışarı çıktı.

36. dakikada hücumda yapılan baskıyla topu kapan Amilton'un pasında topla buluşan Nazım Sangare topu sürdükten sonra ceza yayı sağ tarafından yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı sol köşeden ağlarla buluşturdu. 0-1

41. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde kafa vuruşunu yapan Chico topu direğin üstünden auta gönderdi.

45. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Amilton, David Braz'ın müdahalesi ile yerden kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

45+2. dakikada penaltı atışını kullanan Doukara topu ağlara gönderdi. 0-2