Demir Grup Sivasspor 2 - 1 Sivas Belediyespor

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmaya Demir Grup Sivasspor; Ali Şaşal Vural, Uğur Çifti, Braz, Papp, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Rybalka, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt, Torje ve Kone 11'i ile çıktı.
Sivas Belediyespor ise karşılaşmaya Ahmet Üçgün, Eray Ataklı, Berkay Öztuvan, Emrah Bedir, Emre Yakut, Ali Aydın, Kerem Kaya, İbrahim Sürgülü, Fatih Ayık, Gökhan Çırak ve Mustafa Aydın 11'i başladı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor, 21. dakikada Rybalka'nın attığı golle 1-0 önde tamamlarken, 51. dakikada Erdoğan Yeşilyurt skoru 2-0'a getirdi. Sivas Belediyespor'da Güray Gazioğlu, 55. dakikada kaydettiği golle maçın skorunu 2-1 olarak belirledi.
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