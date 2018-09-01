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Demir Grup Sivasspor Gabriel Torje ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

MEDİCANA SİVASSPOR HABERLERİ  | 01.09.2018 10:50 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da, dün gece yarısı tamamlanan yaz transfer tescil döneminin son gününde, Rumen orta saha oyuncusu Gabriel Torje ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Demir Grup Sivasspor Gabriel Torje ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Demir Grup Sivasspor, geçtiğimiz sezon Rusya Premier Lig'i ekiplerinden Akhmat Grozny forma giyen Gabriel Torje ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen sezon Rusya Premier Lig ekiplerinden Akhmat Grozny forması giyen Gabriel Torje ile 1 yıllık mukavele yapıldı.

Sağ kanat ve forvet arkasında görev yapabilen 29 yaşındaki Torje, futbola Politehnica Timisoara takımda başladı. Dinamo Bükreş'e transfer olan Torje sırasıyla Udinese, Granada, Espanyol takımlarında forma giydi.

Torje 2014 yılında Atiker Konyaspor'a transfer olarak Türkiye macerasına başladı. Ardından Osmanlıspor'da forma giyen Torje, Akhmat Grozny'ye tranfer oldu. Bir sezon sonra Kardemir Karabükspor'a geçen Rumen futbolcu, daha sonra Dinamo Bükreş'in kadrosuna dahil oldu. Romanyalı futbolcu son olarak geçen sezon Rusya'da Akhmat Grozny takımında kiralık olarak forma giydi.

Ülkesinin milli takım formasını 56 kez giyen Gabriel Torje, 11 kez gol sevinci yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
Demir Grup Sivasspor Gabrijel Torje

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