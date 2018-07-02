Demir Grup Sivasspor Galatasaray'dan Ahmet Çalık'ı istiyor!

Sivasspor, Galatasaraylı Ahmet Çalık’ı gündemine aldı.
Stopere yerli bir takviye yapmayı planlayan Kırmızı-Beyazlılar, Cim Bom’un kararını bekliyor.
Şartların oluşması halinde Yiğidolar, Ahmet’i kiralık olarak takıma kazandıracak.
Ahmet Çalık ile Bursaspor ve Alanya başta olmak üzere pek çok Süper Lig kulübü de yakından ilgileniyor.
(Fanatik)
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