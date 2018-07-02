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Demir Grup Sivasspor Galatasaray'dan Ahmet Çalık'ı istiyor!

SİVASSPOR HABERLERİ  | 02.07.2018 10:23 | Son Güncelleme

Fatih Terim'in gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Ahmet Çalık'a Demir Grup Sivasspor talip oldu. Sivasspor, Ahmet Çalık'ı kiralamak istiyor.

Demir Grup Sivasspor Galatasaray'dan Ahmet Çalık'ı istiyor!

Sivasspor, Galatasaraylı Ahmet Çalık’ı gündemine aldı.

Stopere yerli bir takviye yapmayı planlayan Kırmızı-Beyazlılar, Cim Bom’un kararını bekliyor.

Şartların oluşması halinde Yiğidolar, Ahmet’i kiralık olarak takıma kazandıracak.

Ahmet Çalık ile Bursaspor ve Alanya başta olmak üzere pek çok Süper Lig kulübü de yakından ilgileniyor.

(Fanatik)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Ahmet Çalık Demir Grup Sivasspor

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