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Demir kapı çocuğun üzerine böyle düştü

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 02.05.2019 09:12 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta bir apartmanın girişinde oyun oynayan bir çocuğun üzerine demir kapı devrildi. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Onikişubat ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Bir apartmanın ön tarafına gelen çocuklar apartmanın girişindeki yaklaşık 6 metre uzunluğunda sürgülü demir kapı etrafında oynamaya başladı. Kapı etrafında oynayan çocuklardan Hüseyin Kaynar’ın (9) üzerine bir anda demir kapı devrildi. Arkadaşı ise Hüseyin’i kurtarmaya çalıştı. Gürültü sesiyle iş yerinden dışarı çıkan Ali Coşkun'da demir kapıyı çocuğun üzerinden kaldırdı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri küçük Hüseyin’e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Yörük Selim Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdı. Yaralı çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edildi.

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'DAHA ÖNCE DE OLDU' İDDİASI

Oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığını söyleyen baba Emin Kaynar ise daha önce de bu kapının başka bir çocuğun üzerine devrildiğini iddia etti.

Olay sonrası adli süreci başlattığını belirten Kaynar, “Oğlumun anlattığına göre, arkadaşlarıyla birlikte kapının önünde oynarken kapı üzerine düşmüş ve kaçamamış. Ben o sırada iş yerindeydim ve acilen hastaneye gittim. Doktorlar ilgilendi ve durumunun ciddi olduğunu söylediler. Çok şükür korktuğumuz başımıza gelmedi ve iç kanama olmadı hayati tehlikeyi atlattı. Şuan için 5-6 kaburgası kırık. Bu kapı, tam tarihini hatırlamıyorum ama başka bir çocuğun üzerine daha düştü. İkincisi de benim çocuğum. Daha kaç çocuğun üzerine bu kapı düşecek ve tedbir alınacak merak ediyorum. Ben gereken yasal işlemi de başlattım” dedi.

Olay anında çocuğu demir kapının altından kurtaran Ali Coşkun ise, “Biz iş yerinde oturuyorduk ve dışarı çıktığımda kapının çocuğun üzerine düştüğünü gördüm ve kapıyı kaldırarak çocuğu çıkarttık. 112’ye haber ettik ve hastaneye kaldırdılar” diye konuştu. (İHA)

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Kahramanmaraş demir kapı devrilme Çocuk

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