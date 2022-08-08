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Demir Yumruk filminin konusu nedir? Demir Yumruk filminin oyuncuları kimler?

08.08.2022 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demir Yumruk filmi 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yönetmenliğini Jonathan Jakubowicz üstlendiği film ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki Demir Yumruk filminin konusu nedir? Demir Yumruk filminin oyuncuları kimler? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Demir Yumruk filminin konusu nedir? Demir Yumruk filminin oyuncuları kimler?

Demir Yumruk filmi 8 Ağustos 2022 Pazartesi gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 2016 yılında vizyona giren filmin süresi 1 saat 51 dakikadır. Peki Demir Yumruk filminin konusu nedir? Demir Yumruk filminin oyuncuları kimler? Ayrıntılar haberimizde...

DEMİR YUMRUK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Demir Yumruk filminin konusu:

"Efsanevi Roberto Duran ve antrenörü Ray Arcel'in, birbirlerinin hayatlarını nasıl değiştirdikleri konu ediliyor. 1964'ten 1983'e kadar boksun altın çağında geçen film, Duran'ın Sugar Ray Leonard'la olan meşhur rekabetinin gerçek hikayesini anlatıyor."

DEMİR YUMRUK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Edgar Ramirez,

Robert de Niro,

Usher Raymond

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Anahtar Kelimeler:
demir yumruk
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