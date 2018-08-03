Demleyerek tüketildiğinde vücuttaki iltihabı kurutuyor

Vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin azalması ile birlikte vücut iltihaplara karşı korunmasız bir hale gelir. İltihap oluşması birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilen bir sağlık sorunudur, sık görülen nedenler arasında enfeksiyon kapmak, zatürre, lupus, romatizma gibi hastalıklar yer alır. Vücudun birçok farklı bölgesinde görülebilen bu sağlık sorunu enfeksiyonlara karşı vücudun oluşturduğu bir kalkan olarak da adlandırılabilir. İltihap söktürücü bitkiler günümüzde çoğu uzman tarafından önerilen iltihap kurutucu yöntemler olarak bilinmektedir. İltihap söktürücü bitkiler nelerdir, gelin birlikte göz atalım. Ispanak Sofraların vazgeçilmezi olan ıspanak içinde iltihap kurutan antioksidanlar ve bol miktarda E vitamini bulunur. Ispanak içinde yer alan diğer bir madde ise alfa-lionelik (ALA) isimli asittir. Bu asit iltihapların neden olduğu ağrıları azaltan bir etkiye sahiptir. Ispanaktan yararlanabilmek için yemeğini yapabilir ya da suyunu tüketebilirsiniz. Oregana Serbest radikallerle savaşan bileşendir. Oreganonun içerdiği bioflavanoid ve polifenol maddeleridir. Hücrelerde ne kadar serbest radikal varsa vücutta oluşan iltihap da o kadar azalacaktır.

Cayenna biberi içerisinde kapsaisin adlı madde özel olarak diğer iltihabi hastalıklar ve artrit hastalıklarla ilgili olarak COX -2 adlı enzimi yok etmektedir. Isırgan otu Oluşan toksinleri böbrekler aracılığıyla atılmasına sebep olmaktadır. Aynı zamanda vücuttaki iltihabın kimyasalları azaltır ve ağrı kesici özelliği taşımaktadır. Fesleğen iltihapla savaş verme de ilk sırada yer alan bitkilerden bir tanesi de fesleğendir. Bu bitkiye kendisine has koku ve tat veren bileşen öjenol dur. Fesleğen iltihap giderici özelliğe sahiptir. Ak söğüt kabuğu Bu kabukta aspirin ile benzer özellikler taşımaktadır. içerisinde Salisin adlı madde bulunmaktadır. Ayrıca ak söğüt kabuğu ağrı kesici özelliktedir. İltihap giderici özellikte olan ak söğüt kabuğu aspirine göre etkisi daha uzun seviyededir. Ak söğüt kabuğunun çayı demlenip tüketildiğinde vücutta oluşmuş her türlü iltihabı kurutmaktadır. Ceviz Yapılan araştırmalara göre günde 50 gram ceviz yiyen bir kişinin vücudunda iltihap olduğunun göstergesi olan CRP maddesinde azalma meydana geldiği tespit edilmiştir. CRP maddesinin yüksek çıkması kalp hastalıklarına neden olduğu için düzenli olarak ceviz tüketimi ile kalp hastalıklarından da korunmak mümkün. Kullanım için bir su bardağı içine 3 tane ceviz atarak tüm gece bekletin, sabah aç karnına bu suyu için. Cevizli su tüm gün dinç kalmanızda etkili olacaktır.