Demre'de Noel Baba ayini

"BAŞKA BİR GAYEMİZ YOK" "Gördüğünüz gibi biz yalnız ve yalnız Aziz Nikolas Kilisesi'nde dua etmek için geldik. Başka bir gayemiz yok. Bize gösterdiğiniz sevgi ve saygı için teşekkür ederiz." diyen Kalaycı, ayinde tüm insanlığın selameti için dua ettiklerini söyledi.

Konuşmasının son bölümünü Türkçe yapan Kalaycı, ayin izni veren hükümet yetkilileri ve yerel yöneticilerin hoşgörüsü için teşekkür etti.

Ayine gelen Ortodokslar, dua edip, mum yaktı. Yaklaşık 3,5 saat süren ayin sonunda Hrisostomos Kalaycı, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Milattan Sonra 4'üncü yüzyılda, 6 Aralık günü öldüğü kabul edilen Aziz Nikolas için düzenlenen ayini, İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'nden gelen din adamı Hrisostomos Kalaycı yönetti. Ayine, İstanbul Fener Rum Patrikhanesi, Yunanistan ve Rusya'dan din adamları ve çok sayıda Ortodoks katıldı.

Milattan Sonra 3'üncü yüzyılın ikinci yarısında Patara'da doğan Myra'da piskoposluk yapan Aziz Nikolas'ın saygın dini kişiliği öldükten sonra aziz mertebesine ulaşmasını sağladı, başta eski Rusya Çarlığı olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinin en popüler azizi haline geldi. Almanya'nın Freiburg, İtalya'nın Bari ve Napoli kentleri ile tüm Sicilya adasında özel saygı duyulan Aziz Nikolas, Hollanda ve İngiliz dillerinde "Santa Klaus" olarak tanınmış, bunlar sayesinde Amerika'da da sevilerek New York'u koruyan azizlerden biri sayılmıştır.

Avrupa'nın kuzey ülkelerinde çocukların koruyucusu ve sevindiricisi olduğuna inanılan Noel Baba geleneği, Aziz Nikolas inancıyla bütünleştirilerek yarı dini ve çok popüler efsanevi bir karakteri meydana getirmiştir.





