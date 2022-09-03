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Denayer açıklaması geldi! Beşiktaş ile anılıyordu...

03.09.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adı Beşiktaş ile anılan Denayer ile ilgili resmi açıklama geldi. Wolves'ın menajeri Bruno Lage, Denayer hakkında flaş ifadeler kullandı.

Denayer açıklaması geldi! Beşiktaş ile anılıyordu...

Beşiktaş ile transferde anılan Jason Denayer ile ilgili açıklamalar devam ediyor. İngiltere Ligi ekiplerinden Wolves'in teknik direktörü Bruno Lage, Denayer transferi hakkında konuştu.

"BAZI EKSİKLERİMİZİN OLDUĞU DOĞRU"

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Premier Lig ekibinin menajeri, "Oyuncu grubumuzdan genel itibarıyla memnunuz. Ancak; bazı eksiklerimizin olduğu doğru. Bu eksiği kapatma şansımız olursa daha iyi olacak. Denayer'i çok iyi tanıyorum. Bakalım, önümüzdeki günlerde neler olacak" ifadesini kullandı.

1.8 MİLYON EURO VERİLMİŞTİ

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Kariyerinde 2 farklı dönemde kiralık olarak Galatasaray forması giyen 27 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'tan son olarak 2.5 milyon euro talep etmiş, siyah-beyazlılar ise en fazla 1.8 milyon euro verebileceğini bildirmişti.


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