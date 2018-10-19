Hayatımızın her alanına etki eden enerji, olumsuz olduğunda hayatımızı kötü yönde etkileyebiliyor. Evinizde, çalışma alanınızda pozitif bir şekilde zaman geçirmek istiyorsanız önce kafanızdaki kötü düşüncelerden arının. Ardından birkaç adet defne yaprağı yakın ve bekleyin...
Denemekten zarar gelmez: Evinizden kötü enerjiyi uzaklaştıracak defne yaprağı yöntemi
Hayatımızın her alanına etki eden enerji, olumsuz olduğunda hayatımızı kötü yönde etkileyebiliyor. Evinizde, çalışma alanınızda pozitif bir şekilde zaman geçirmek istiyorsanız önce kafanızdaki kötü düşüncelerden arının. Ardından birkaç adet defne yaprağı
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Bugün sizlere evinizde huzurlu bir gün geçirmek için uygulamanız gereken küçük bir konudan bahsedeceğiz
Evinizdeki bolluk ve bereketi artırmak, kötü enerjiyi kovmak için öncelikle ihtiyacınız olan şey kurutulmuş defne yaprakları.
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Öncelikle kendimizi rahatlatacağız...
Küvetinizi sıcak su ile doldurun ve içine birkaç adet kuru defne yaprağı atın. Defne yapraklı sıcak suda yıkanmak sizi sakinleştirip rahatlatacak.
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Ofisinizde de kullanın
Çalışma masanızı toparlayın ve etrafa birkaç adet defne yaprağı serpiştirin. Gün içinde yaşayacağınız olumsuz olayları sizden uzaklaştıracaktır. Aynı zamanda bereketi de çekecektir.
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Sıra geldi eve
Defne yapraklarından bir buket hazırlayıp evinizin duvarına asın. Aynı zamanda bu yapraklar iyi bir dekor olacaktır. Duvardaki defne yaprakları ev içindeki enerjiyi pozitife döndürecektir. İkinci yöntemimiz ise defne yapraklarını tütsü gibi yakmak. Çelik bir kabın içinde 4,5 adet defne yaprağını çakmak ile yakın ve tütsüyü evin her odasında gezdirin. Tüm bunları yaptıktan sonra çok daha huzurlu bir ev ortamına merhaba deyin...
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