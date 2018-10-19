Hayatımızın her alanına etki eden enerji, olumsuz olduğunda hayatımızı kötü yönde etkileyebiliyor. Evinizde, çalışma alanınızda pozitif bir şekilde zaman geçirmek istiyorsanız önce kafanızdaki kötü düşüncelerden arının. Ardından birkaç adet defne yaprağı yakın ve bekleyin...

Denemekten zarar gelmez: Evinizden kötü enerjiyi uzaklaştıracak defne yaprağı yöntemi

Hayatımızın her alanına etki eden enerji, olumsuz olduğunda hayatımızı kötü yönde etkileyebiliyor. Evinizde, çalışma alanınızda pozitif bir şekilde zaman geçirmek istiyorsanız önce kafanızdaki kötü düşüncelerden arının. Ardından birkaç adet defne yaprağı

1 / 4 Bugün sizlere evinizde huzurlu bir gün geçirmek için uygulamanız gereken küçük bir konudan bahsedeceğiz Evinizdeki bolluk ve bereketi artırmak, kötü enerjiyi kovmak için öncelikle ihtiyacınız olan şey kurutulmuş defne yaprakları.

2 / 4 Öncelikle kendimizi rahatlatacağız... Küvetinizi sıcak su ile doldurun ve içine birkaç adet kuru defne yaprağı atın. Defne yapraklı sıcak suda yıkanmak sizi sakinleştirip rahatlatacak.

3 / 4 Ofisinizde de kullanın Çalışma masanızı toparlayın ve etrafa birkaç adet defne yaprağı serpiştirin. Gün içinde yaşayacağınız olumsuz olayları sizden uzaklaştıracaktır. Aynı zamanda bereketi de çekecektir.