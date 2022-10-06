Denetim eş anlamlısı nedir? Denetim kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe tarihsel gelişimi boyunca çeşitli sebeplerden dolayı farklı topluluklarla iletişime geçmiştir. Farklı topluluklarla iletişime geçilmesi ve bu topluluklardan kültürel olarak etkilenmenin sonucunda dilde yeni kelimelerin türemesine ihtiyaç doğmuştur. Bu sebeple Türkçe kimi zaman başka dillerden kelimeler alırken kimi zamanlar da var olan Türkçe kökenli kelimelere yeni ekler ekleyerek farklı kelimeler türemiştir.

Denetim kelimesinin türetilmesi Türkçenin yeni dönemine tekabül eder. Türkçe "dene-" fiiline eklenen "+Ut" ekiyle türetilmiştir. İlk başlarda "murakabe, kontrol" anlamlarında kullanılan kelime daha sonra "denetlemek işi"nin genel adı olmuştur. Güncel olarak denetim kelimesi Türk Dil Kurumuna göre "denetleme" anlamında kullanılmaktadır.

Denetim kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Denetim eş anlamlısı olan beş adet kelime bulunmaktadır. Denetimin eş anlamlısı olan kelimelerden ilki "denetleme" kelimesidir. Denetleme kelimesi, denetim kelimesi gibi Türkçe bir kelimedir. Denetleme dışında da denetim eş anlamlısı sözcükler mevcuttur. Bu sözcüklerin geneli başka dillerden ödünçlediğimiz kelimelerdir. Denetim kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Denetleme

Teftiş

Murakabe

Kontrol

Denetimin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Denetim kelimesinin eş anlamlısı olan sözcüklerle örnek cümleler kurmak gerekirse:

Bir kurul geldi, büroyu denetlemeleri için Maliye tarafından gönderilmişler.

Bu verileri kontrol ettin mi?

Bu semtte on yıldır teftiş görmemiş okullar var.

Bakanlıktan teftiş etmeye gelmişler.

Konağın her yerine tesir etmişti sert murakabesi.



