EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Eşya eş anlamlısı nedir? Eşya kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eşya eş anlamlısı nedir? Eşya kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

06.09.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçenin gelişimi çok eski zamanlara dayanmaktadır. Türkçe, belirli dönemler hâlinde gelişimini sürdürmüştür. Pek çok farklı dillerden etkilenmiştir. Eşya kelimesi ise Türkçeye, Arapçadan geçmiştir. Peki, eşya kelimesinin eş anlamı nedir?

Eşya eş anlamlısı nedir? Eşya kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eşya kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Arapça "şya" kökünden gelen ve "şeyler, nesneler, varlıkla"r anlamına gelen "aşyāˀ" kelimesinden türemiştir. Eşya kelimesi tarihte bilinen ilk kullanımı ise oldukça eskidir. Seyf-i Sarayî tarafından 14. yüzyılda Gülistan Tercümesi adlı eserinde kullanılmıştır. Bu eserde eşya kelimesi "tüm varlıklar" anlamında kullanılmıştır.

Dizi eş anlamlısı nedir? Dizi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerDizi eş anlamlısı nedir? Dizi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eşya kelime anlamı

Eşya "belirli işlerde ve amaçlarda kullanılan, insan eliyle yapılmış ve taşınabilir durumda olan şeyler" anlamına gelir. Eskiden varlıklar anlamında kullanılıyor olsa da artık günümüzde cansız varlıklar için kullanılıyor. Eşya kelimesi cümle içinde kullanımına örnek vermek gerekirse:

  • Kendi için değerli olan eşyalarını saklıyordu.
  • Kullanmadığı eşyalarını bir başkasına verdi.
Dolu eş anlamlısı nedir? Dolu kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerDolu eş anlamlısı nedir? Dolu kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eşya eş anlamlısı nedir?

Eşya kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük birden fazladır. Bunlar;

  • Pırtı
  • Obje
  • Nesne
  • Yük
  • Kayıt

Eşyanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eşyanın eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde verilebilmektedir:

  • Evden çıkarken pılını pırtını topladı ve gitti.
  • İş yerine yeni objeler almak istiyordu.
  • Nesneler ile bir bütün oluşturabilmek mümkün.
  • Ağır yüklerini bu çantayla taşıyabilirsin.
  • Artık sonbahar da bitmek üzere, kış kayıtı hazırlamamız gerekiyor.
Ilık eş anlamlısı nedir? Ilık kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerIlık eş anlamlısı nedir? Ilık kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cömert eş anlamlısı nedir? Cömert eş anlamlısı nedir?
Bakan Özer yeni dönemi işaret ederek velilere seslendir! "Artık hiçbir ilişkiniz olmayacak"Bakan Özer yeni dönemi işaret ederek velilere seslendir! "Artık hiçbir ilişkiniz olmayacak"
YKS ek yerleştirme tercih tarihleri belli olduYKS ek yerleştirme tercih tarihleri belli oldu
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlısı eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayınlandı mı?

YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayınlandı mı?

YKS ek tercih ne zaman?

YKS ek tercih ne zaman?

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar?

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar?

2022 YKS boş kontenjanları ve taban puanları!

2022 YKS boş kontenjanları ve taban puanları!

İlginizi Çekebilir

Asırlardır kullanılıyor: Kanı temizler, iltihabı kurutur, doğal ağrı kesici...

Asırlardır kullanılıyor: Kanı temizler, iltihabı kurutur, doğal ağrı kesici...

Defalarca uyardılar dinlemedi! Bile bile lades deyince...

Defalarca uyardılar dinlemedi! Bile bile lades deyince...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

"En iyi kalça" olmak için yarışmıştı! “Gözlerimle baştan...”

"En iyi kalça" olmak için yarışmıştı! “Gözlerimle baştan...”

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.