Eşya eş anlamlısı nedir? Eşya kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eşya kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Arapça "şya" kökünden gelen ve "şeyler, nesneler, varlıkla"r anlamına gelen "aşyāˀ" kelimesinden türemiştir. Eşya kelimesi tarihte bilinen ilk kullanımı ise oldukça eskidir. Seyf-i Sarayî tarafından 14. yüzyılda Gülistan Tercümesi adlı eserinde kullanılmıştır. Bu eserde eşya kelimesi "tüm varlıklar" anlamında kullanılmıştır.

Eşya kelime anlamı

Eşya "belirli işlerde ve amaçlarda kullanılan, insan eliyle yapılmış ve taşınabilir durumda olan şeyler" anlamına gelir. Eskiden varlıklar anlamında kullanılıyor olsa da artık günümüzde cansız varlıklar için kullanılıyor. Eşya kelimesi cümle içinde kullanımına örnek vermek gerekirse:

Kendi için değerli olan eşyalarını saklıyordu.

Kullanmadığı eşyalarını bir başkasına verdi.

Eşya eş anlamlısı nedir?

Eşya kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük birden fazladır. Bunlar;

Pırtı

Obje

Nesne

Yük

Kayıt

Eşyanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eşyanın eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde verilebilmektedir:

Evden çıkarken pılını pırtını topladı ve gitti.

İş yerine yeni objeler almak istiyordu.

Nesneler ile bir bütün oluşturabilmek mümkün.

Ağır yüklerini bu çantayla taşıyabilirsin.

Artık sonbahar da bitmek üzere, kış kayıtı hazırlamamız gerekiyor.



