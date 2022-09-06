Eşya eş anlamlısı nedir? Eşya kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eşya kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Arapça "şya" kökünden gelen ve "şeyler, nesneler, varlıkla"r anlamına gelen "aşyāˀ" kelimesinden türemiştir. Eşya kelimesi tarihte bilinen ilk kullanımı ise oldukça eskidir. Seyf-i Sarayî tarafından 14. yüzyılda Gülistan Tercümesi adlı eserinde kullanılmıştır. Bu eserde eşya kelimesi "tüm varlıklar" anlamında kullanılmıştır.
Eşya "belirli işlerde ve amaçlarda kullanılan, insan eliyle yapılmış ve taşınabilir durumda olan şeyler" anlamına gelir. Eskiden varlıklar anlamında kullanılıyor olsa da artık günümüzde cansız varlıklar için kullanılıyor. Eşya kelimesi cümle içinde kullanımına örnek vermek gerekirse:
Eşya kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük birden fazladır. Bunlar;
Eşyanın eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde verilebilmektedir: