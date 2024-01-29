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  4. Denetimli serbestlik yükümlüleri Pendik'te okul boyadı

Denetimli serbestlik yükümlüleri Pendik'te okul boyadı

AA AA
29.01.2024 10:51 | Son Güncelleme:
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İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün takibindeki yükümlüler, yarıyıl tatilinde Pendik'te okul boyadı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, "kamu yararına ücretsiz çalışma" tedbirini gerçekleştiren yükümlüler "Okullar Renk Bulsun'' projesi kapsamında Ercan Görür İlköğretim Okulunda boyama etkinliği gerçekleştirdi.

Yükümlüler, ilköğretim okulunun anaokul, ilkokul ve ortaokul binalarının bahçe duvarlarını ve sınıflarını boyadı.

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Kurum Müdürü Seviyya Sancı, çocukların eğitimine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Eğitim geleceğimizin teminatıdır. Çocuklarımızın daha iyi şartlarda öğrenim görmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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