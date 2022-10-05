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Deneyap uygulama sınavı sonuçları açıklandı mı? 2022 Deneyap sınav sonuçları nasıl sorgulanır? 6 bin 803 öğrenci kabul edilecek

05.10.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deneyap sınavı 42 ilde gerçekleştirildi. Bu sınav ile DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyelerinde geleceğin mühendislerinin yetiştirilmesi hedefleniyor. Sınava 17 bin 959 öğrenci katılım sağladı. Sınava katılım sağlayan adaylar, sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. Peki Deneyap uygulama sınavı sonuçları açıklandı mı? 2022 Deneyap sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler...

Deneyap uygulama sınavı sonuçları açıklandı mı? 2022 Deneyap sınav sonuçları nasıl sorgulanır? 6 bin 803 öğrenci kabul edilecek

Deneyap sınavına orta okul ve lise öğrencileri katılım sağladı. Okula kabul edilecek öğrenci sayısının 6 bin 803 olduğu belirtildi. Şimdi ise öğrenciler ve veliler, gözlerini sınav sonuçlarına çevirdi. Peki Deneyap uygulama sınavı sonuçları açıklandı mı? 2022 Deneyap sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler...

DENEYAP UYGULAMA SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Deneyap sınav sonucuyla alakalı henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecek.

TÜBİTAK tarafından yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle başlatılan DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri için 42 ilde 50 atölye için sınav yapıldı, sınava 17 bin 959 öğrenci katılım sağladı.

Deneyap uygulama sınavı sonuçları açıklandı mı? 2022 Deneyap sınav sonuçları nasıl sorgulanır? 6 bin 803 öğrenci kabul edilecek

İkinci aşama sınavı, Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa, Muğla, Trabzon, Amasya, Artvin, Ardahan, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Düzce, Gümüşhane, Iğdır, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kırşehir, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak'ta düzenlendi.

Sınava 11 bin 814 ortaokul, 6 bin 145 lise seviyesinde öğrenci katıldı. Sınav sonrasında 4 bin 450'si ortaokul, 2 bin 353'ü lise olmak üzere toplamda 6 bin 803 öğrenci kabul edilecek.

YÜK GEMİSİ TASARLAMALARI İSTENDİ

Uygulama sınavı için öğrencilerden, Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatını yapacak çevre dostu elektrikli yük gemisi tasarlamaları ve görev olarak doğrusal bir rota izleyerek yük taşımaları istendi. Bu noktada öğrencilerin tasarım ve sunum becerileri ölçüldü.

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