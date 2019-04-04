Denim pantolonlardaki bu küçük cep ne işe yarıyor biliyor musunuz?

Denim pantolonlar erkek kadın hiç fark etmez hemen hemen herkesin gardırobunda mutlaka bulundurduğu parçalardan biridir.

Moda dünyasının zamansız parçalarından biri olduğunu düşünürsek geçmişten günümüze büyük uzun bir hikayesi var. İlk kez nerede nasıl tasarlandığından çok çoğu kişinin merak ettiği başka bir şey var o da denim pantolonların cep kısmında ayrıca bulunan minik kese görünümdeki cep.

Ne işe yaradığı, ne için yapıldığı bilinmeyen bu minik cep öyle bir neden için tasarlanmış ki öğrenince çok şaşıracaksınız. Günümüzde çoğu kişinin bozuk para ya da anahtar koyduğu bu cep 19. yy'nin başlarında cep saatlerini korumak için tasarlanmış.

Eski zamanda günümüzün kol saati yerine cep saatlerin popüler olduğunu da hatırlarsak bu cepler aslında yaygın kullanılan ve narin bir tasarıma sahip olan cep saatleri için yapılmış.

Dünyaca ünlü Jean markası Levi & Strauss'a göre bu cep günümüzde prezervatif saklamak için kullanılıyormuş, bizden söylemesi...



