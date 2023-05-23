Deniz Akkaya 'Benden HÜDA PAR bu kadar olur' diyerek bakın nasıl poz verdi

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken manken Deniz Akkaya HÜDA PAR açıklamasıyla dikkat çekti. Meclise 4 milletvekili giren parti için Akkaya başını yarı kapatarak 'Benden Hüda Par bu kadar olur' dedi ve düşüncelerini takipçileriyle paylaştı.

"OY ATMAYA GİDİN"

Deniz Akkaya paylaşımında "Bu sene yaz da gelmiyor, böyle yarı etnik konsept ayağına böyle gezeriz. Lütfen biraz sakin.Kimsenin kimseye hayat tarzını uygulatma hakkı yok,ne Cumhuriyet elden gider ne de özgürlükler. Siz hele önce bir oy atmaya gidin. Küsenin,100 metre ilerideki sandığa gitmeyenin ne söylenmeye ne de sosyal medyadan atıp tutmasının benim gözümde anlamı yok" dedi.

"Hep diyorum çok konuşup icraata gelince aksiyon almayanlarIn Ülkesi olduk" diyen Akkaya sözlerine şöyle devam etti:



"Sosyal medyadan küfürleriniz yerine ulaşmıyor. Gözünü hırs bürümüş siyasetçiler olmuş teflon, siz de sanıyorsunuz ki can yakıyorsunuz asla ciddiye almıyor sizi kimse üzgünüm."

